Turnen Turngau informiert mit neuer App

Der Hegau-Bodensee-Turngau (HBTG) geht neue Wege, nutzt aktuelle Medien und ist damit im Bereich des Badischen Turnerbundes Trendsetter. Obwohl die Hompage des Turngaus (www.hbtg.de) bereits übersichtlich und informativ ist, geht man noch einen Schritt weiter. Mit der HBTG-App soll der Einstieg für Sporttreibende vereinfacht werden

Turnen: Vereine, Sportarten und Trainingszeiten sind in der App übersichtlich dargestellt. Von Aerobic und Aquagymnastik über Functional Fitness und Rope Skipping bis hin zu Wandern und Yoga reicht das Spektrum der 60 Sportarten, die in den Vereinen des HBTG angeboten werden. Die App bietet aber einen Service über das regelmäßige Trainingsangebot hinaus. So erfährt man etwa, dass der TV Rielasingen am 7. Oktober eine Wandertour auf den Höchsten anbietet und der TV Bermatingen einen Tag später einen Orientierungslauf veranstaltet. Und das Ganze wird zudem übersichtlich auf einer Karte präsentiert.

Bisher sind 27 der insgesamt 90 Vereine des HBTG mit dabei, doch die Sache lebt von einem möglichst breit gefächerten und flächendeckenden Angebot. So gibt es derzeit noch einige Lücken, es fehlt etwa der mitgliederstärkste Turnverein des Turngaus, bei dem einen oder anderen Verein endet die Recherche aktuell mit „Keine Termine gefunden“. Klar ist: Die Aktion, mit der der HBTG Neuland betritt, ist darauf angewiesen, dass die Vereine aktiv und aktuell mitarbeiten.

HBTG-Vorsitzender Thomas Müller erhofft sich einiges von der App: „Das Angebot der Turnvereine soll moderner, frischer und interessanter präsentiert werden und näher an die Menschen geführt werden!“ Um das Projekt realisieren zu können, mussten Partner gewonnen werden. Die Krankenkasse AOK sah hier einen guten Weg, die Präventionsarbeit in den Sportvereinen zu unterstützen. Abgerundet wird das App-Angebot mit Ergebnislisten, etwa vom Landes-Kinderturnfest, die zeitnah veröffentlicht werden können sowie einem Überblick über die Ligateams.

Die App gibt es für Android und IOS kostenlos in den entsprechenden App-Stores. (jr)