Turnen Turn-Nachwuchs überzeugt im Schwarzwald

Die Turnteams aus dem Bezirk Hegau-Bodensee zeigen beim Bezirksfinale der Jugend in Bräunlingen gute Leistungen

Kunstturnen: Beim Bezirksfinale der Turnerjugend wurden in Bräunlingen in toller Atmosphäre und unter sehr guten Bedingungen sowohl der weibliche Pflicht-Vierkampf als auch der männliche Pflicht-Sechskampf ausgetragen.

Einen richtig guten Tag erwischten die StTV-Turnerinnen (Jahrgang 2000 und jünger). Alicia Kern, Linda Dey, Milena Ilic, Fiona Friese und Janine Hashemi bewiesen ihre turnerische Überlegenheit. Mit neun Punkten Vorsprung auf FAL-Frickingen (Clara Endres, Maxima Keller, Melissa Lang-Schnee, Luba Schmidt und Emily Tschaut) holten sich die StTV-Turnerinnen den Bezirksmeistertitel. Damit haben sich die beiden Mannschaften für das Landesfinale am 6. Mai in Mosbach qualifiziert.

Das haben die jungen StTV-Turner in der Klasse M 8/9 (Jahrgang 2008 und jünger) verpasst. Die Mannschaft mit Adrian Bub, Eric Kirschmann, Alexander Miller und Eduard Shirikov belegte hinter Markdorf und Rheinfelden den dritten Platz. Für den TV Markdorf siegten Maarten Haller, Oscar Hauser, Philipp Kayser, Moritz Zahn und Julius Nolle. Die ersatzgeschwächten jüngsten StTV-Turner Henri Blank, Philipp Brauer und Elias Riedinger wurden Fünfte.

Auch die älteste der drei Singener Mannschaften musste stark dezimiert antreten. Im Wettkampf der M 10/11 (Jahrgang 2006 und jünger) hatten die Singener mit nur drei Turnern wenig Chancen, ihren Bezirksmeistertitel zu verteidigen. Yanick Bäuml, Davin Matern und Kevin Schmoll belegten Rang vier. Der TV Markdorf mit Dominik Jehle, Ben Müller, Janis Schönegg und Thomas Skurka wurde Dritter.

Auch der TV Überlingen war in Bräunlingen erfolgreich. Die jüngste Mannschaft mit Johanna Gruber, Michelle Schönemann, Lara Saenz, Charlotta Maier und Liz Plessing startete im Wettkampf W 10/11 (Jahrgang 2006 und jünger). Am Ende belegten sie den zweiten Platz unter sechs Teams hinter dem Tus Bräunlingen. Auf Rang vier landete der TV Engen mit Mara Gruber, Luisa Kohlbecher, Lydia Küchler, Constanze Sytschew und Clara Wehinger.

Die zweite Überlinger Mannschaft startete im Wettkampf W 12/13 mit den Jahrgängen 2004 und jünger. Hier erreichten die Mädchen ebenfalls den zweiten Platz mit nur 0,35 Punkten Rückstand auf den TuS Bräunlingen. Für Überlingen turnten Pia Braun, Lucia Heier, Jennifer Möller und Carolina Partl. Auf Rang drei landete der TV Güttingen mit Melanie Berchtold, Jasmin Care, Lena Hennings, Amalie Kehl und Milena Moritz.

Die dritte Überlinger Mannschaft konnte in der Offenen Klasse verletzungsbedingt nur zu dritt antreten; das heißt: Alle Mädchen kamen automatisch in die Wertung. Auch hier erreichten Leonie Hueber, Annik Engstler Johanna Kaps und Clara Scheffold den zweiten Platz. Sieger war das Team des TV Güttingen mit Anja Biedenbänder, Rebecca Braun, Caroline Fallert, Hannah Höss und Elisa Munjak. In der Klasse W 8/9 belegte FAL-Frickingen mit Marie Endres, Nora Glöser, Sophia Gorthner, Amanda Serrano und Teresa Vycudilik Rang zwei vor dem TV Güttingen mit Manuela Berchtold, Noemi Burger, Leila Gass, Lenja Girwert und Alina Schuster.

Der TV Ludwigshafen durfte sich über gleich zwei Titel freuen: In der M 12/13 mit Tim Becker, Joshua Ebert, Felix Hilbert, Luis Kaupert und Leonardo Ribaudo sowie in der M 14/15 mit Elias Biller, Simon Karle, Darius Marte, Otto Meister und Finn Trinkner. Hier wurde der TV Güttingen (Jon Humbert, Leo Kehl, Hannibal Ruggaber, Leon Schaer und Henrik Schmid) Vierter. In der W 14/15 wurden die Güttinger Mädchen Norina Befurt, Corinna Blersch, Lorena Haller, Judith Kessler und Christina Munjak Dritte.

Ergebnisse im Internet unter: