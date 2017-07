Turnen Turn-Nachwuchs in Singen im Einsatz

Viel los war bei den Einzelmeisterschaften des Hegau-Bodensee-Turngaus in Singen

Turnen: Bei den Einzelmeisterschaften des Hegau-Bodensee-Turngaus in Singen starteten die älteren Mädchen in der Leistungsklasse 1. Hier wurde im Kür-Modus an den vier Geräten Sprung, Boden, Barren und Schwebebalken geturnt. Es gewann Sabrina Schnell vom StTV Singen mit 55,25 Punkten vor ihrer Vereinskameradin Janine Hashemi (53,30) und Johanna Martin (51,15) vom TV Überlingen. In der LK 2 erturnte sich Fiona Friese (StTV Singen) mit 50,10 Punkten den ersten Platz vor Milena Illic (49,50) (StTV Singen) und Nicole Miller (49,30) vom TV Überlingen. Parallel starteten die Mädchen der Jahrgänge 2009 und jünger im Pflichtprogramm P4/P5 an den vier Geräten Sprung, Balken, Boden und Reck. Hier ging es ganz knapp zu. Am Ende gewann mit nur 0,05 Punkten Vorsprung Marie Endres (57,30 Punkte) vom FAL Frickingen vor Theresa Vycudik, ebenfalls vom FAL Frickingen (57,30), und Michelle Mallon (56,30) vom TV Überlingen.

Dann begann es in der Halle zu wuseln. Im zweiten Durchgang waren die Kleinsten an der Reihe im Turnschulwettkampf, einem Vielseitigkeits-Wettkampf, bei dem die Mädchen an zehn verschiedenen Stationen unter anderem klettern und springen und auch einen Lauf-Test absolvieren mussten. Bewertet wurden die einzelnen Stationen mit Smileys. Für viele Kleinen, die Jüngsten waren mal gerade fünf Jahre alt, war es der erste Wettkampf. Groß war da natürlich die Aufregung, doch alle wurden kräftig von den Müttern und Vätern angefeuert. Am Ende gewann bei den Jüngsten (AK 5) Marielle Karg (vom TV Überlingen) mit 32 Smileys vor Maya Happrecht mit 30 Smileys (TV Überlingen) und Wilma Martina Hirt (TV Güttingen, 21 Smileys).

In der Altersklasse 6 erturnte sich Emily Herrmann (32 Smileys) den obersten Treppchenplatz vor Marina Oexle (31) und Maja Julia Dilcher (26 Smileys), beide vom TV Güttingen. Bei den Siebenjährigen freuten sich die Überlingerinnen Dilara Sarimehmet (33 Smileys), Nele Bächle (32 Smileys) und Francesca Wirag (17 Smileys) über die ersten drei Plätze.

Im letzten Durchgang starteten die Mädchen in der LK 3 und LK 4. Für viele Mädchen in der LK 4 war es der erste Kür-Wettkampf und man merkte vielen die große Aufregung an. Dennoch zeigten die Mädchen an der vier Geräten tolle Übungen und bekamen reichlich Beifall. Am Ende gewann in der LK 4 (Jahrgang 2006 und jünger) Liz Plessing mit 47,85 Punkten vom TV Überlingen vor ihrer Vereinskameradin Charlotta Maier (46,85 Punkten). Den dritten Platz belegte Jana Illi 46,45 vom StTV Singen. In der LK 3 wurde Alicia Kern Einzelmeisterin (52,00) vor Clara Endres vom FAL Frickingen (51,90) und Lina Dey vom StTV Singen (50,90). (rr)