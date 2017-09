Fußball Türkischer Jubel nach dem ersten Sieg

Mit einem Doppelschlag gegen den SV Deggenhausertal beendet Mahir Sahin die Negativserie des TSV Konstanz in der Bezirksliga

Fußball, Bezirksliga: Am Sonntag, im Bezirksligaspiel gegen den SV Deggenhausertal, stand der TSV Konstanz zwei Minuten vor Abpfiff kurz vor der fünften Niederlage in dieser Saison – im fünften Spiel. Seit der 20. Minute führte das Team der Trainer Sascha Rilli und Markus Mecking nach einem Kopfball von Andreas Seubert mit 1:0. Trotz einiger Chancen gelang es dem TSV Konstanz in der regulären Spielzeit jedoch nicht, den Ball im Tor zu versenken, bis Mahir Sahin mit einem späten Doppelschlag das Spiel drehte. Kaum hatte der Schiedsrichter drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, traf Sahn nach Zuspiel von Kir zum 1:1-Ausgleich. Als der TSV Konstanz kurz vor dem Abpfiff aus 20 Metern einen Freistoß bekam, verwandelte Sahin diesen direkt und unhaltbar für den Gästekeeper ins linke obere Eck – ein 2:1-Heimsieg, lauter Jubel und die ersten drei Punkte auf dem bisher leeren Konto des TSV waren die Folge. „Diese Treffer waren längst überfällig, in der zweiten Halbzeit war es bis auf ein paar Entlastungsangriffe von Deggenhausertal ein Spiel auf ein Tor“, resümiert TSV-Trainer Peter Armbruster nach dem Sieg. Als weniger schön empfand Armbruster „ein paar grobe Fouls am Ende der Partie von Deggenhausertal“, in deren Folge Onur Togur verletzt vom Platz musste. „Für mich klar Rot“, so Armbruster.

Sein Gegenüber, SVD-Trainer Markus Mecking, hat einen anderen Blick auf das Geschehen: „Klar, Foulspiele gehören dazu, aber es war eine faire Partie, welches Schiedsrichter Litterst gut geleitet hat“. Die Vorkommnisse beim Aufeinandertreffen beider Teams vor beinahe drei Jahren in Deggenhausertal, als es einen Spielabbruch aufgrund eines Tumults auf dem Spielfeld gab, der am grünen Tisch mit einem 3:0-Sieg zugunsten des SVD gewertet wurde, sind mittlerweile Geschichte. „Das ist ad acta gelegt, beide Mannschaften pflegen ein gutes Verhältnis zueinander“, so Mecking. Vielmehr bereitete ihm der „spielerische K.o. in der letzten Minute eine schlaflose Nacht“, so der SVD-Trainer. „Die erste Halbzeit haben wir gut gespielt und sind verdient in Führung gegangen, doch in die zweite sind wir nicht mehr rein gekommen, da gewann der TSV dann die Oberhand.“ Die verlorenen Punkte hätte der SV Deggenhausertal, der mit vier Punkten zurzeit selbst im Tabellenkeller rangiert, gut gebrauchen können.

Auf der anderen Seite freuen sich dafür nun die Konstanzer über die ersten Zähler. Nach dem holprigen Start in die neue Saison freut sich TSV-Trainer Armbruster vor allem auch über die Art des Sieges: „Die Treffer am Ende der Partie und der daraus resultierende Sieg sind eine gute Erfahrung für die Spieler: Es zeigt, dass es sich lohnt, bis zum Schluss zu kämpfen“. Nach dem ersten Sieg zeigt er sich zuversichtlich im Hinblick auf die kommenden Spiele: „Wir müssen Kontinuität in die Mannschaft reinbringen, dann feiern wir abseits dieses Sieges noch weitere Erfolgserlebnisse.“