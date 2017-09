Handball TuS Steißlingen zum Auftakt gegen TSV Deizisau

Mit einem Auswärtsspiel startet der TuS Steißlingen in die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte. Dabei gibt es für die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich nur ein Ziel: Klassenerhalt. Gegner zum Auftakt ist der TSV Deizisau, der schon seit einigen Jahren fester Bestandteil der BWOL ist

Handball, Oberliga Baden-Württemberg: TSV Deizisau – TuS Steißlingen (Sonntag, 17 Uhr). – Deizisau ist für den TuS ein komplett unbekannter Gegner, so war es nicht leicht, sich auf diese Auftaktpartie vorzubereiten. In der Vorsaison kämpfte das Team von Trainer Ralf Rascher auch aufgrund von Verletzungspech lange gegen den Abstieg, konnte aber am Ende die Klasse halten. Maßgeblich trug vor allem die starke Abwehr zu diesem Erfolg bei. So stellte der TSV mit nur 842 Gegentoren die viertbeste Abwehrreihe der Liga. So wartet auf den TuS ein starker Gegner, gegen den man mit viel Geduld im Angriff agieren muss, auch wenn der TSV zur neuen Saison einige Abgänge verkraften musste. So verließen mit Lars Crone, Luis Unseld, Lukas Lohmann, Manu Schwarz, Fabian Kehle und Nico Groß gleich sechs Spieler den Verein. Mit einem Durchschnittsalter von knapp 23 Jahren trifft der TuS somit ebenfalls auf ein junges Team.

Leichte Spiele wird es für Steißlingen in dieser Saison auf alle Fälle nicht geben, nahezu bei allen Partien geht der TuS als Außenseiter in die Begegnung. Nach einer intensiven Vorbereitung sieht sich die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich aber gut gerüstet für die kommende Spielzeit. Mit Julian Kalweit, Thomas Lindner, Daniel Weber, Steffen Maier und Fabian Rihm gab es fünf Abgänge zu verzeichnen, die hauptsächlich durch Spieler aus der eigenen Jugend kompensiert wurden. Lediglich zwei externe Neuzugänge stießen in Person von Bastian Dannenmayer (TV Ehingen) und Manuel Dreher (DJK Singen) hinzu.

Ziel des TuS in jedem Spiel ist es, aus einer guten Abwehr heraus schnell umzuschalten und so möglichst viele Tore in der ersten und zweiten Welle zu erzielen. Im Positionsangriff wird Steißlingen in dieser Saison noch mehr Geduld brauchen und auch die Fehlerquote muss noch weiter heruntergeschraubt werden, da Fehler in der Oberliga noch konsequenter bestraft werden als in der Südbadenliga. Bis auf die Langzeitverletzten Fabian Maier und Philipp Klotz kann Stich aus den Vollen schöpfen. „Deizisau ist ein echter Gradmesser für uns. Der TSV hatte vergangenes Jahr viel Verletzungspech und will mit seinem neuen Trainergespann das erste Spiel unbedingt gewinnen. Für uns geht es darum, von Anfang an gut dagegen zu halten. Bleiben wir bis zum Ende dran, so könnten uns unsere Eingespieltheit und unsere starke konditionelle Verfassung vielleicht sogar die ersten Punkte einbringen“, so Jonathan Stich. (mw)