TuS Steißlingen verliert das Spitzenduell der Südbadenliga

Nach dem 29:32 in Oberkirch ist der Titelkampf weiter offen. Mimmenhausen-Mühlhofen ist ohne Chance in Meißenheim

Handball, Südbadenliga

TV Oberkirch

TuS Steißlingen

32:29 (16:17)

Nichts war es mit einer Vorentscheidung im Titelkampf. Der Tabellenführer TuS Steißlingen lieferte sich mit dem direkten Verfolger TV Oberkirch zwar ein hochklassiges und ausgeglichenes Duell, unterlag aber mit 29:32. Eine kleine Schwächephase des TuS im zweiten Durchgang nutzte der routinierte Gastgeber eiskalt aus und ist nun der ärgste Konkurrent der Steißlinger.

Der TV Oberkirch erwischte den besseren Start und ging schnell mit 2:0 in Führung, doch Steißlingen kam besser ins Spiel. So stand es nach sieben Minuten 4:4. In der Folge legten die Oberkircher immer wieder ein oder zwei Tore vor, jedoch blieb der TuS dran. In doppelter Überzahl machte der TuS aus dem 11:10 ein 11:13 (20.). Den Hegauern unterliefen einige Ungenauigkeiten im Angriff, ohne die sie den Vorsprung weiter hätten ausbauen können. So blieben die Gastgeber bis zum 16:17 zur Pause auf Schlagdistanz.

Auch im zweiten Abschnitt duellierten sich beide Teams auf Augenhöhe, und eine Viertelstunde vor Schluss war beim Stand von 22:22 alles offen. In der 48. Minute begann die besagte Schwächephase des TuS, welche spielentscheidend war. Innerhalb von nur fünf Minuten drehte der TVO einen 23:24-Rückstand in einen 28:24-Vorsprung. Steißlingen versuchte zwar nochmal alles, um das Spiel zu drehen, doch der TV war zu abgezockt und spätestens mit dem Treffer zum 31:26 (57.) stand der Sieger fest.

Da der bisher ärgste Konkurrent Muggensturm patzte, ist Oberkirch nun der direkte Konkurrent der Steißlinger. Mit drei Punkten Vorsprung hat der TuS noch ein kleines Polster, muss jetzt aber die beiden schweren Heimspiele gegen Schutterwald und Elgersweier gewinnen. „Schade, dass wir innerhalb von fünf Minuten das Spiel einfach weggeworfen haben. Phasenweise waren wir die bessere Mannschaft, haben es da aber verpasst, einen deutlichen Vorsprung herauszuspielen. Am Ende schien es so, als würden die Oberkircher den Sieg einfach mehr wollen als wir“, sagte Trainer Jonathan Stich. (mw)

TuS Steißlingen: Beck (2), Sieck (Tor); Biedermann (9/7), M. Gaus, W. Gaus, Kalweit, Kornmayer, Lindner (5), F. Maier (1), Stefan Maier, Rihm, Storz (2), Weber (2), Wildöer (8).

HTV Meißenheim

HSG MM

36:23 (19:10)

Schon im Vorfeld konnten alle Beteiligten von einer eindeutigen Angelegenheit ausgehen. HSG-Spielertrainer Johannes Braun musste mit einer Mannschaft ins Spiel gehen, die noch nie so zusammengespielt hatte. Mit Florian Schweda, Vincent Schatz und Alexander Baur fehlten gleich drei Stammspieler. So entwickelte sich die Begegnung zu einer besseren Trainingspartie für die Gastgeber. Nach dem Siebenmeter von Jochen Schäfer zum 7:6 (14.) enteilten die Meißenheimer. Das 19:10 zur Halbzeit zeigte den Linzgauern auf, dass sie noch 30 sehr lange Restminuten vor sich hatten.

Die Gastgeber spielten nun für ihr Torverhältnis. Meißenheims Coach gab nun auch seinen Spielern aus der zweiten Reihe mehr Spielanteile. Auf HSG-Seite konnte Rückraumspieler Aaron Buneta nach langer Abwesenheit gleich drei Tore erzielen. Jungtalent Hannes Schlegel konnte wie Johannes Abberger mit je sechs Treffern sein Torverhältnis aufbessern. In der von beiden Teams fair geführten Begegnung gab es insgesamt nur drei Zeitstrafen. Am Ende war die Partie aufgrund der Ausgangslage mehr ein Freundschaftsspiel, als eine hart geführte Begegnung im Abstiegskampf. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Ehrmann, Freise (Tor); M. Dahm, Hosu (4), Braun, Abberger (6), H. Dahm, Kornetzky (2), Schlegel (6/4), Buneta (3), Kugler, Schäfer (2/1).