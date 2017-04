Handball TuS Steißlingen patzt erneut

Hegauer verlieren mit 24:28 gegen Schutterwald in der Südbadenliga. Einen Punktgewinn feiert dagegen die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen

Handball, Südbadenliga

TuS Steißlingen

TuS Schutterwald

24:28 (14:13)

Von Beginn an entwickelte sich das erwartet enge Spiel. Die Gastgeber taten sich am Anfang etwas leichter mit dem Toreschießen und waren vor allem über die erste und zweite Welle erfolgreich. Schutterwald musste hingegen für Tore hart kämpfen. Doch der negative Trend aus den vergangenen Spielen setzte sich bei den Steißlingern fort und eigentlich gut geblockte Würfe fanden doch noch irgendwie den Weg in das Tor. So blieb Schutterwald dran. Nach 15 Minuten war das Spiel ausgeglichen (8:8) und es wurde weiterhin um jeden Zentimeter gekämpft. Steißlingen ging in der Folge immer wieder mit ein oder zwei Toren in Führung, verpasste es aber, diese weiter auszubauen. Dies lag vor allem am Schutterwälder Torhüter Felix Heuberger, welcher einen Sahnetag erwischt hatte. Bis zur Halbzeit (14:13) konnte sich so keines der beiden Teams vorentscheidend absetzen.

Der Start in den zweiten Durchgang ging dann gewaltig in die Hose. Schutterwald stand nun noch kompakter im Innenblock und ließ den Gastgeber vorwiegend über Außen abschließen. Dort war aber Torhüter Heuberger immer wieder zu Stelle und zeigte eine klasse Parade nach der anderen. Da auch aus dem Steißlinger Rückraum nicht mehr viel kam, konnten die Gäste mit 19:16 (39.) in Führung gehen. Acht Minuten später lag Schutterwald sogar mit fünf Toren (18:23, 47.) vorne. Angetrieben von den Fans kämpfte sich Steißlingen wieder heran und verkürzte auf 21:23 (51. ), doch dann versagten die Nerven und die Roten Teufel erhöhten auf 21:25 (54.). Wieder kam Steißlingen auf zwei Tore zum 24:26 heran, doch die Gäste blieben cool und mit dem Treffer zum 24:27 war 90 Sekunden vor dem Ende das Spiel gelaufen. So musste der TuS Steißlingen eine bittere 24:28-Heimniederlage einstecken. Zu allem Überfluss verletzte sich Rechtsaußen Fabian Maier auch noch am Knie und droht lange auszufallen. Trotz allem hat Steißlingen weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz, braucht nun aber dringend einen Sieg gegen den HC Elgersweier am nächsten Wochenende.

„Ich bin schwer enttäuscht! Wieder haben wir es in Halbzeit eins verpasst, eine deutlichere Führung herauszuspielen. In der engen zweiten Halbzeit kamen zu den vielen vergebenen Chancen noch einige individuelle Fehler hinzu“, bemängelte Steißlingens Trainer Jonathan Stich vor allem die schwache Wurfquote seines Teams.

TuS Steißlingen: Beck, Sieck (Tor); Biedermann (5/4), M. Gaus, W. Gaus (4), Kalweit (1), Kornmayer (1), Lindner, F. Maier (4), Stefan Maier, Rihm (1), Storz, Weber (1), Wildöer (7/1).

HSG Mimmenh.-M.

SG Muggensturm/K.

29:29 (13:10)

Nachdem der Abstieg besiegelt ist, kann frei aufgespielt werden: Das war es, was Trainer Alexander Brändlin den Spielern der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen mit in die Begegnung gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim gegeben hatte. Von der Papierform her hatte der Tabellenletzte eigentlich keine Chance. Doch die SG wurde überrascht von der mutigen Spielweise der Linzgauer, blieb oft in der aggressiven Abwehr stecken. In der 23. Minute ging Jochen Schäfer zu ungestüm seinen Gegenspieler an und sah die Rote Karte. Ein Glücksfall war Jonas Ehrmann im Tor, der viele Chancen zunichte machte. Der zurückgekehrte Aaron Buneta zeigte seine Qualitäten und steuerte acht Tore bei. Den Vier-Tore-Vorsprung konnten die Gastgeber aber nicht halten und mussten 30 Sekunden vor dem Abpfiff den Ausgleich hinnehmen. (tav)

HSG MM: Ehrmann, Frese (Tor); Schweda (7/6), M. Dahm, Hosu (3), Abberger, H. Dahm (3), Kornetzky, Schlegel (2), Buneta (8), Baur (3/1), Kugler, Schäfer (3).