Handball TuS Steißlingen macht sein Meisterstück

Der TuS Steißlingen holt den Titel in der Handball-Südbadenliga durch einen 34:27-Sieg beim TuS Ottenheim. Absteiger HSG Mimmenhausen-Mühlhofen verliert auch sein letztes Heimspiel gegen Sinzheim.

Handball, Südbadenliga

TuS Ottenheim

TuS Steißlingen

27:34 (14:14)

Unterstützt von zahlreichen mitgereisten Fans ging der TuS Steißlingen motiviert in die Partie, agierte aber in der Anfangsphase etwas nervös und leistete sich einige Fehlpässe. Mit einer stabilen Abwehr erspielten sich die Steißlinger dennoch eine kleine Führung. In der Folge verpassten es die Hegauer, sich weiter abzusetzen, was vor allem an der Angriffsleistung lag. Dies nutzten die Gastgeber aus, sodass sich eine spannende und umkämpfte Partie entwickelte. Bis zur Halbzeit konnte sich kein Team einen entscheidenden Vorsprung erspielen, beim Stand von 14:14 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Spielabschnitt zeigten beide Mannschaften attraktiven Tempohandball auf Augenhöhe. So stand es nach 37 Minuten 18:18 und der Ausgang der Partie war völlig offen. Doch nun folgte die entscheidende Phase. Steißlingen drückte weiter auf das Gaspedal, ließ in der Abwehr nur noch wenig zu und war über die beiden starken Außenspieler Thomas Lindner und William Gaus ein ums andere Mal über den Tempogegenstoß erfolgreich. So erspielte sich der TuS erstmal eine größere Führung zum 22:18 (41.). Diesen Vorsprung konnten die Steißlinger dann sogar noch ausbauen, und beim Stand von 21:28 (48.) war der so wichtige, titelentscheidende Sieg zum Greifen nahe. Doch die Gastgeber ließen nicht locker und wollten sich in ihrem letzten Heimspiel der Saison nicht so einfach geschlagen geben.

Dagegen war man sich beim TuS Steißlingen in dieser Phase wohl schon zu sicher und nicht mehr zu hundert Prozent bei der Sache. Ottenheim verkürzte so auf 28:25 (52.), und auf einmal war wieder Feuer in der Partie. Doch der TuS reagierte abgezockt und ließ sich nicht mehr beirren. Spätestens mit dem Treffer zum 31:26 (55.) durch William Gaus war das Spiel entschieden und auf der Bank begannen bereits die Feierlichkeiten. Schlussendlich gewann der TuS Steißlingen mit 34:27 und feierte im Anschluss ausgelassen den historischen Aufstieg in die Oberliga.

„Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, weshalb wir der verdiente Meister sind. Unglaublich, dass wir es wirklich geschafft haben!“, zeigte sich TuS-Trainer Jonathan Stich erleichtert und glücklich nach dem Gewinn der Meisterschaft. Nun will der TuS Steißlingen das letzte Spiel gegen Altenheim am kommenden Samstag (20 Uhr) vor heimischen Publikum genießen und möglichst auch noch gewinnen. (mw)

TuS Steißlingen: Beck, Sieck (Tor), Biedermann (2), M. Gaus, W. Gaus (12/4), Kalweit, Kornmayer, Lindner (7), Stefan Maier (1), Rihm (1), Storz (2), Weber (2), Wildöer (7).

Mimmenhausen-M.

BSV Phönix Sinzheim

28:36 (15:19)

Vor dem Abstieg aus der Südbadenliga wollte sich die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen am letzten Heimspieltag den eigenen Fans noch einmal von ihrer Schokoladenseite präsentieren. Bis zur 21. Minute (13:13) wurde dann auch von beiden Mannschaften guter Handball geboten.

Danach schlichen sich im HSG-Spiel Unsicherheiten ein, die schnelle Tore für die Gäste zur Folge hatten. Zu der schlechten Chancenauswertung der Gastgeber aus dem Spiel heraus kamen insgesamt vier verworfene Siebenmeter hinzu. Die routinierten Sinzheimer blieben bis zum Abpfiff dominant und setzten sich am Ende verdient und deutlich mit 36:28 durch. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Eggert, Ehrmann, Frese (Tor); Schweda (2), Hosu (2), Braun (4), Abberger, Dahm, Buneta (2), Schlegel (1/1), Schatz (5), Baur (7), Schäfer (5/2).