TuS Ferndorf kommt mit Verstärkung nach Konstanz

Der Gegner der HSG Konstanz im Heimspiel am Samstag hat im Winter mächtig aufgerüstet und ist mit dem Team aus der Hinrunde nicht mehr zu vergleichen

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – TuS Ferndorf (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Auch am dritten Wochenende in Folge kann die HSG Konstanz auf den Heimvorteil bauen, wenn am Samstag, 20 Uhr, der TuS Ferndorf in der Schänzlehalle gastiert. Ein Team, das nicht mehr viel mit dem aus der Hinrunde zu tun hat, als die HSG einen 26:23-Auswärtssieg im Siegerland feiern konnte. Denn der TuS aus der über 100000 Einwohner zählenden Universitätsstadt Siegen hatte kurz vor und nach dem Jahreswechsel mit zwei spektakulären Transfers für Aufstehen gesorgt.

Vor allem der ehemalige mazedonische Nationalspieler und WM-Teilnehmer Nikola Stojcevski vom schwedischen Erstligaklub HK Drott erwies sich als Glücksgriff. Nicht nur, dass der 32-Jährige als Mittelmann mit seinen explosiven Bewegungen und klugen Ideen Dreh- und Angelpunkt sowie genialer Vorlagengeber für seine Mitspieler ist. Dazu kommen satte 63 Tore in kürzester Zeit. Der 1,84 Meter große Rechtshänder gibt dabei auch seine Erfahrung aus der Champions League weiter. Mit Michelin Celestin konnten die Verantwortlichen vor Kurzem zudem einen französischen Linkshänder verpflichten, der sich ebenfalls schon als echte Verstärkung bewiesen hat.

Diese Nachverpflichtungen scheinen sofort zu einem deutlichen Aufschwung geführt zu haben, denn vor Weihnachten konnte Ferndorf drei der letzten vier Spiele für sich entscheiden. Im neuen Jahr war der TuS in fünf Partien zwar erst einmal siegreich (33:30 in Dessau), aber dafür haben die Siegerländer nun auch das „schreckliche Quartett“ hinter sich, mit dem auch die HSG Konstanz zuletzt zu kämpfen hatte. In den Partien gegen die Topteams Eisenach (26:28), Bietigheim (23:28), Hüttenberg (27:28) und Lübbecke (24:27) stand der TuS mehrfach ganz dicht vor der Überraschung und konnte mit guten Auftritten überzeugen. Besonderes Augenmerk wird die HSG Konstanz zudem auf den 32-jährigen slowakischen Nationalspieler Miroslav Volentics, der in den letzten Spielen richtig aufblühte und nun mit 91 Treffern bester Ferndorfer Torschütze ist, richten müssen.

„Das ist nun eine ganz andere Mannschaft“, streicht auch HSG-Cheftrainer Daniel Eblen heraus, „es sind wichtige Spieler aus der Verletzung oder von extern hinzugekommen, die viel Erfahrung mitbringen und dem Team große Qualität und Stabilität verleihen.“ In der Hinrunde hatte Ferndorf insbesondere – wie zuletzt auch die HSG Konstanz – mit großen Problemen am Kreis zu kämpfen. „Jetzt sind diese zwei Schränke wieder mit dabei, sind unglaublich körperlich präsent, aber dennoch extrem beweglich“, so Eblen, der außerdem eindringlich vor einer sehr kompakten 6:0-Abwehr warnt, die „schnell sehr offensiv und mannbezogen und damit richtig unbequem werden wird. “ Für Eblen ist das Team des jungen, erst 32 Jahre alten TuS-Trainers Michael Lerscht, eine gesunde Mischung aus einigen Talenten und viel Erfahrung.

„Dass solch eine Mannschaft mit dem Abstieg etwas zu tun hat, ist schwer vorstellbar“, erklärt Eblen und geht davon aus, dass sich Ferndorf in den nächsten Begegnungen im Abstiegskampf freischwimmen wird. Damit dies nicht schon am Samstag beginnt, hat er die letzte Heimniederlage gegen Emsdetten noch einmal analysiert und bemerkt, dass „die Energie, die beim Doppelspieltag noch da war, gegen den Ex-Erstligisten gefehlt hat.“ Für den 42-Jährigen gilt es nun, sich wieder auf das zu besinnen, was seine junge Mannschaft ausmacht: Entschlossene Körpersprache, Einsatz, und jeder mit einem Schritt mehr, um den Nebenmann zu unterstützen. „Es ist schwierig, jedes Spiel 110 Prozent abzurufen, das sehen wir auch an anderen Mannschaften“, sagt Eblen, für den die Maxime gilt: Jeder Punktgewinn ist etwas Besonderes. „Wir müssen in jeder Partie das Bestmögliche herausholen.“