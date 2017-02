Trotz Sieben-Tore-Führung erneut keine Punkte für den SV Allensbach

Der Drittliga-Spitzenreiter SV Allensbach verliert das Südbaden-Derby gegen die HSG Freiburg trotz klarem Vorsprung mit 24:25

Handball, 3. Liga Frauen

HSG Freiburg

SV Allensbach

25:24 (9:13)

Für die Spielerinnen des SV Allensbach war der Samstagabend in Freiburg ein Déjà-vu: Wie bereits in Möglingen zeigte die Anzeigetafel nach Spielende ein Tor weniger bei den Gästen aus Allensbach an. Auch dieses Mal war die Truppe vom Bodensee gut in die Partie gestartet und konnte mit einer 13:9-Führung in die Pause gehen. Doch dann endeten die Gemeinsamkeiten zur Partie in Möglingen: Anders als vor zwei Wochen waren es in der Schlussphase die Allensbacherinnen, die einem Sechs-Tore-Rückstand nachliefen. Am Ende blieb die Aufholjagd jedoch unbelohnt, Freiburg gewann mit 25:24 und so kehrte das Team von Claus Ammann erneut ohne Punkte zurück an den Riesenberg.

Dabei lief es gut für den Spitzenreiter, der auf die Freiburger Taktik in der Anfangsphase die richtige Antwort hatte. „Wir hatten die siebte Feldspielerin gut im Griff“, so Ammann. Die Gäste vom Bodensee waren anfangs nicht zu bremsen. Svenja Hübners Treffer zum 7:0 (13.) zwang den Trainer der HSG Freiburg zu einer Auszeit.

Der Umschwung kam dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Während Freiburg nach dem Seitenwechsel Tor um Tor erzielte, blieben die Allensbacherinnen elf Minuten ohne Treffer, ehe Steffi Hotz einen Siebenmeter zum 14:17 verwandelte. „Wir haben einfach keinen Zugriff mehr ins Spiel gefunden“, kommentierte Ammann diese Phase. „Unter Druck bewahren wir gerade keinen kühlen Kopf, und da häufen sich dann die Fehler“, fuhr er fort.

Probleme bereitete den Allensbacherinnen im Breisgau das bereits von Ammann vor dem Spiel als gefährlich bezeichnete Duo Nadine Czok und Alica Burgert, das mit 17 Toren einen Löwenanteil am Freiburger Sieg hatte. „Die beiden Rückraumschützinnen waren nicht zu kontrollieren, obwohl wir defensiv ganz gut gearbeitet haben“, so Ammann. Die torgefährlichen HSG-Spielerinnen in Kombination mit vielen erfolglosen Abschlüssen der SVA-Offensive führten dann zu der bitteren Niederlage, obwohl Allensbach sich in den letzten elf Minuten des Spiels noch einmal gegen die drohende Niederlage aufbäumte. „Wir haben uns gegen Ende zur Wehr gesetzt. Die Enttäuschung nach Spielschluss war dann natürlich groß“, sagte Ammann.

Etwas Aufmunterung könnte den geknickten SVA-Spielerinnen jedoch der Blick auf die Tabelle verschaffen. Da der TV Möglingen im Verfolgerduell Gröbenzell unterlag und Korb gegen Regensburg Unentschieden spielte, ist Allensbach weiterhin Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung vor Möglingen, Gröbenzell und Korb. Alle drei Mannschaften haben jedoch ein Spiel weniger als der Tabellenführer, sodass die Allensbacherinnen am kommenden Sonntag zuhause gegen den Tabellenelften Brombach punkten müssen, um den Spitzenplatz zu verteidigen.

SV Allensbach: Wörner, Lukau (Tor); Lizureck (1), Rothmund (2), Willauer (3), Müller, Bickel (2), Greinert (4), Hotz (6/5), Baur, Dzialoszynski, von Kampen, Hübner (6).