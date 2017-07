Ausdauersport Triumph mit langem Atem beim Ultra Bodenseelauf

Jonathan Gakstetter siegt beim neunten Ultra Bodenseelauf in Immenstaad. Neben deutschen Läufern waren auch Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und sogar aus Kenia und Kolumbien am Start

Laufsport: Zum neunten Mal bereits galt es beim Ultra Bodenseelauf, 100 Kilometer zu absolvieren. 16 Einzelstarter mussten 42 Runden auf dem Trimmdichpfad in Immenstaad laufen. Die Runden wurden mit einer selbst gebauten Abreißtafel durch die fleißigen Helferinnen des FC Kluftern gezählt. Die Tafel war durch die Rekordmeldezahl von 36 Einzelstartern noch einmal um einige Meter verlängert worden, da 20 Teilnehmer die 50 Kilometer absolvieren wollten. Diese Distanz wird unter Läufern als Ultra-Lauf gewertet, weil die Strecke länger als die legendären 42,195 Kilometer des Marathons ist.

Maren Otten und Heike Ebe vom Organisationsteam freuten sich über Anmeldungen aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und sogar aus Kenia und Kolumbien. Somit darf der Ultra Bodenseelauf mit Recht als internationales Laufevent in der Region bezeichnet werden. Am Start waren auch 13 Staffeln aus Kluftern, Immenstaad und Markdorf. Über optimale Wettkampfbedingungen freute sich Rennleiter Ralf Holverscheid. Morgens lag noch eine leichte Feuchtigkeit in der Luft, und den gesamten Wettkampftag blieb es von oben trocken. Da war man schon besorgt, weil noch 2015 bei einer achtstündigen Regenschlacht die Veranstaltung den Läufern und Organisatoren alles abverlangte.

An der Grenze des Machbaren waren die Helferinnen der Turnabteilung, die über 13 Stunden lang hochkonzentriert die Runden aller Läufer und Staffeln zählen beziehungsweise die Rundenzettel korrekt abreißen mussten – was schlussendlich aber auch gelang.

Bei den Einzelstartern gewann bei seinem ersten Ultralauf der erst 20-jährige Jonathan Gakstetter nach 9:29 Stunden. Er hatte eine Runde Vorsprung vor dem Favoriten André Weinand, der 2015 immerhin Deutscher Vizemeister in seiner Altersklasse wurde. Beide starten für die LG Ultralauf, die mit einer großen Gruppe von Einzelstartern angereist war. Sehr erfreulich war, dass auch zwei Frauen die 100 Kilometer erfolgreich absolvierten: Purity Jenninger aus Kenia, die glücklich weinend ihrem wartenden Mann im Ziel in den Arm fiel, und Nina Quenzer vom TV Konstanz, die das erste Mal über diese Strecke lief.

Deutlich spannender war es im Rennen über 50 Kilometer. Bei den 20 Startern blieb die Krone am See. Gegor Traub aus Fischbach gewann in 3:51 Stunden vor Peter Metzalik aus Bregenz, der nur drei Minuten später ins Ziel kam. Auf den dritten Platz kam wenige Minuten später die schnellste Frau, Katja Gallasch vom Team 7 Zwerge. Sehr bemerkenswert war auch, dass bei den 50-Kilometer-Läufern ein Teilnehmer mit 72 und ein weiterer Läufer mit 73 Jahren erfolgreich die Strecke absolvierte.

Bei den Staffeln gewann mit neuem Streckenrekord die Abteilung Tischtennis des FC Kluftern in starken 6:27 Stunden. Viele Mannschaften konnten sich gegenüber den Vorjahren zeitlich deutlich verbessern. Die Trimmsportler des FC Kluftern stürmten bei ihrer neunten Teilnahme auf den dritten Platz vor. Das zeigt, dass Freude an der Bewegung in der Gemeinschaft doch viele vom Sofa in die Turnschuhe bringt.

Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, bei der hoffentlich wieder eine entsprechende Spende an die Kindernachsorgeklinik nach Tannheim und an Ärzte ohne Grenzen getätigt werden kann. Definitiv stattfinden wird diese Veranstaltung durch dieses Team auch noch ein zehntes Mal im kommenden Jahr.

Ergebnisse

100km-Lauf: 1. Jonathan Gakstatter (LG Ultralauf) 9:29.38, 2. Andre Weinand (LG Ultralauf) 9:43.25, 3. Jens-Uwe Brack (Ebershausen) 9:52.09.

50km-Lauf: 1. Gregor Traub (Fischbach/FN) 3:51.33, 2. Peter Matzalik (Österreich) 3:54.50, 3. Katja Gallasch (Sieben Zwerge) 4:02.23.