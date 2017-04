Fußball Tristesse beim SC Pfullendorf nach Traumstart

SC Pfullendorf verliert in der Fußball-Verbandsliga trotz früher Führung mit 1:2 gegen Kehl. Der 1. FC Rielasingen-Arlen sichert sich wenigstens ein Unterschieden beim FC Bad Dürrheim

Fußball, Verbandsliga Südbaden

SC Pfullendorf

Kehler FV

1:2 (1:2)

Der SC Pfullendorf erwischte einen Start nach Maß: Nach nicht einmal 120 Sekunden erzielte Kai Huber nach Zuckerpass von Heiko Behr den Führungstreffer. Danach blieben die Linzgauer dominant und ließen die Ortenauer kaum zur Entfaltung kommen. In der 12. Minute verfehlte Faruk Erdem nach Sautter-Vorarbeit den Kehler Kasten nur knapp. Erst nach einer Viertelstunde konnten sich die Kehler aus der Pfullendorfer Umklammerung lösen. Zunächst parierte SCP-Goalie Ritzler aus spitzem Winkel gegen Kevin Sax, im Nachschuss scheiterte Assenmacher per Seitfallzieher am Pfosten (14.). Sekunden später war dann aber auch Ritzler machtlos, als Sax eine Göhringer-Flanke unter die Latte chippte. In der Folge erspielte sich der SC Pfullendorf zwar eine optische Überlegenheit, das Tor erzielte aber der effizientere KFV in Person von Kevin Sax, der einen Freistoß aus 23 Metern wuchtig über die Mauer schlenzte (40.).

Nach der Pause legte die Konrad-Elf den besseren Start hin. Zunächst waren es aber erneut die Gäste, die vor dem Pfullendorfer Tor in Erscheinung traten. Göhringers Freistoß war diesmal jedoch kein Problem für Pfullendorfs Schlussmann Maximilian Ritzler (52.). Vier Minuten später prüfte erneut Kai Huber KFV-Torhüter Florian Streif, der den Ball zur Ecke lenkte.

Dann die 62. Minute: Der gerade erst von SCP-Trainer Marco Konrad eingewechselte Lukas Stützle war schon auf und davon und umkurvte den Kehler Torhüter, doch Onuoha – ebenfalls frisch aufs Feld geschickt wollte auf Nummer sicher gehen und „klärte“ den Schuss seines Teamkollegen in Manier eines Liberos unglücklich kurz vor der Linie. Und es kam noch bitterer für die Linzgau-Kicker: Ein Freistoß von Youngster Alessandro Sautter vom Strafraumeck segelte quer durch den kompletten Gästestrafraum und schlug unhaltbar für Torhüter Streif ein. Zum Pfullendorfer Entsetzen hob Schiedsrichterassistent Andreas Kleiser die Fahne, weil Onuoha angeblich die Sicht des Kehler Schlussmannes behindert hatte (66.).

Doch die Konrad-Elf steckte nicht auf. Kurz darauf verpasste Marllex Abdulai Behrs Flankenball haarscharf. Die Pfullendorfer Angriffe wurden nun immer hektischer, was zu einigen Ungenauigkeiten im Spiel der Hausherren führte. Kehl lauerte nur noch auf Konter, versuchte die glückliche Führung über die Zeit zu bringen. Solch eine Kontersituation hätte Sax zwölf Minuten vor Schluss beinahe zur Vorentscheidung genutzt, Abdulai konnte den Schuss jedoch noch in höchster Not zur Ecke lenken. In den Schlussminuten packte der Sportclub nochmals die Brechstange aus, doch es blieb bei der bitteren 1:2-Heimniederlage.

SCP-Trainer Marco Konrad musste nach dem Spiel um Worte ringen: „Wir hatten genügend Chancen, um hier zu punkten. Wir sind an unserem eigenen Unvermögen gescheitert. Mein Glaube an den Klassenerhalt bleibt trotzdem ungebrochen. In den nächsten Spielen werden wir das gemeinsam packen.“ Richtungsweisend war dann, dass SCP-Sportchef Robert Hermanutz die positive Entwicklung in den vergangenen Monaten lobte und den Kontrakt des Pfullendorfer Trainergespanns um eine weitere Spielzeit verlängerte. Marco Konrad und sein Assistent Josef Hatzing hatten den SCP-Dampfer nach schwierigem Saisonbeginn wieder auf Kurs gebracht. Auch F-Team-Coach Öner Topal sagte für eine weitere Saison im Pfullendorfer Tiefental zu. (stl)

SC Pfullendorf: Ritzler (Tor); Werne (34. Marena), Abdulai, S. Steinhauser, Behr, Erdem (62. Onuoha), F. Steinhauser, Huber, Perkovic, Yosef (62. Stützle), A. Sautter (74. Slawig). – Tore: 1:0 (2.) Huber, 1:1 (15.) Sax, 1:2 (40.) Sax – SR: Hirt (Schönwald) – Z: 220.

FC Bad Dürrheim

1. FC Rielasingen-Arlen

2:2 (2:1)

Von Beginn an unterstrichen die Hegauer, die auf den erkrankten Stammtorhüter Dennis Klose verzichten mussten, ihre aktuell gute Verfassung und dominierten das Geschehen. Die fast schon logische Konsequenz war die frühe Führung. Nach Flanke von Christoph Matt war Sebastian Stark zur Stelle und erzielte per Kopf das 1:0. Die Gäste hatten in dieser Phase alles im Griff, und doch mussten sie den Ausgleich nach einer Standardsituation hinnehmen. Nach einer Ecke stand Joshua Woelke völlig unbedrängt und wuchtete den Ball aus zwölf Metern ins Tor (16.). Die Hegauer zeigten sich nicht beeindruckt und behielten die Spielkontrolle. Ein Schuss von Frank Stark war zu hoch angesetzt (21.), und nach Freistoß von Benjamin Winterhalder köpfte Kevin Kling ein, doch der Schiedsrichter hatte ein Stürmerfoul gesehen und unterbrach den Torjubel mit einem Pfiff (24.).

Dafür gab es auf der Gegenseite die Führung zu bejubeln. Felix Schaplewski setzte zu einem Solo parallel zur Strafraumlinie an, die Gäste kamen nicht in die folgenden Zweikämpfe und nach Flanke und Verlängerung stand Mustafa Akgün am langen Pfosten völlig blank und köpfte aus kurzer Distanz ein (30.). Wiederum zeigten sich die Gäste recht unbeeindruckt, hatten gute Szenen, trafen aber vor dem Dürrheimer Tor zu oft die falsche Entscheidung.

Auch nach dem Wechsel spielte der 1.FC stark auf. Nach 50 Minuten scheiterte Alen Lekavski allein vor Jonas Kapp im Bad Dürrheimer Tor. In der 58. Minute dann eine Dreifach-Chance: Alen Lekavski, Christoph Matt und der eingewechselte Rene Greuter brachten den Ball nicht über die Linie, ehe Jonas Kapp zur Ecke rettete. Nur eine Minute später schoss Tobias Bertsch aus 14 Metern über das Tor. Die Gastgeber verteidigten leidenschaftlich und bekamen in der 67. Minute die große Chance auf das 3:1, doch Mustafa Akgün brachte den Ball aus 14 Metern nicht im leeren Tor unter. Doch dies war nur ein kurzer Unterbruch der Angriffsbemühungen der Gäste. Ein Freistoß, aus gut 30 Metern in den Strafraum getreten (72.), landete bei Christoph Matt, der aus kurzer Distanz ausgleichen konnte. In der Schlussviertelstunde ging der Sturmlauf der Hegauer weiter. Nach 82 Minuten brachte Moritz Strauß nicht mehr entscheidenden Druck hinter den Ball, sodass Jonas Kapp den Schuss aus zwölf Metern sicher parieren konnte. So blieb es beim Unentschieden, das für beide Mannschaften ein kleiner Schritt in Richtung Klassenerhalt war.

Rielasingens Trainer Jürgen Rittenauer lobte seine Mannschaft für starke 90 Minuten, monierte aber die Naivität beim 1:1-Ausgleich und dass die Führung etwas leichtfertig hergeschenkt wurde. „Die zweite Halbzeit war aber überragend und hat bei mir Vorfreude auf das Pokalspiel am Mittwoch gegen den Freiburger FC geweckt. Wir dürfen aber in der Liga nicht nachlässig werden, da wir noch einige Punkte für den Klassenerhalt brauchen. (te)

1. FC Rielasingen-Arlen: Patyk (Tor); Kling, Bertsch, Winterhalder, Niedhardt (70. Jeske), Strauß, S. Stark (46. Greuter), Lekavski, Berger, Matt, F. Stark. – Tore: 0:1 (11.) S. Stark, 1:1 (16.) Woelke, 2:1 (30.) Akgün, 2:2 (72.) Matt. – SR: Grigorowitsch (Lahr). – Z: 130.