vor 2 Stunden SK Segeln Trias-Klasse feiert 50. Geburtstag

Beim Trias Deutschland-Cup am Überlinger See traten 19 Trias aus ganz Deutschland und der Schweiz an. Die ersten drei Plätze belegten Jürgen Greis (Margarita) vom Segler Verein Staad, Mathias Strang (Greenhorn) vom Segelclub Woffelsbach Rursee und Andreas Löwe (white stuff) vom MYCÜ