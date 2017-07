Handball Tor des Monats Juni durch Matthias Stocker

Der Abschied vom aktiven Handball fiel ihm schwer, doch Matthias Stocker, bis Ende vergangener Saison für den Zweitligisten HSG Konstanz im Einsatz, bekam ein schönes Geschenk zum Abschluss. Der neue Trainer der zweiten HSG-Mannschaft erhielt Post von der Handball-Bundesliga – und die Trophäe für das DKB Tor des Monats Juni.

Knapp 60 Prozent der Stimmen wurden für Stockers artistischen Heber im Fallen beim Spiel in Neuhausen abgegeben. Bis 28. Juli kann man nun seinen wichtigen Treffer unter www.dkb-handball-bundesliga.de/de/s/dkb-tor-des-monats/ zum Tor des Jahres wählen und wertvolle Preise gewinnen.

„Das war schon ein schöner Moment“, sagt Stocker über das Abstimmungs-Endergebnis, „und ein wunderschöner Abschluss meiner Karriere. Die Fanbase in der HBL ist groß, deshalb freue sich mich sehr, dass so viele Freunde, Bekannte und Fans für mich abgestimmt haben.“ Die neun Monatssieger bei der Wahl zum Tor des Jahres sind für ihn „alles geile Tore“. Wer den Ehrgeiz von Matthias Stocker kennt, weiß jedoch, dass er am liebsten auch hier gewinnen würde. Allerdings verrät er mit einem Schmunzeln: „Ziel ist es, auf jeden Fall nicht Letzter zu werden. Das würde nicht meinem Naturell entsprechen.“ Damit dies und vielleicht noch mehr gelingt, hofft er wieder auf zahlreiche Unterstützung der großen Konstanzer Fanbase. Schließlich hätte er nichts dagegen, wenn sich zur Trophäe für das Tor des Monats eine weitere dazugesellt, die er auf ihrem Ehrenplatz im Wohnzimmer abends gemütlich mit einem Weizen in der Hand betrachten kann. „Da werden jede Menge Erinnerungen wach. Es geht nicht nur um das Tor, sondern die Erfolgsgeschichte der letzten zwei Jahre, den Aufstieg in die 2. Bundesliga und den Klassenerhalt. Dass ich Teil davon sein durfte ist wunderbar.“(joa)