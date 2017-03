Top-Zugang für HSG Konstanz

Rechtsaußen Felix Klingler kommt an den Bodensee. Der 23-Jährige spielt noch beim Konstanzer Zweitliga-Konkurrenten TV Neuhausen und ist mit 94 Treffern der zweitbeste Rechtsaußen der Liga – hinter Gregor Thomann, der die HSG im Sommer verlässt und den er beim Tabellenneunten ersetzen wird.

Handball, 2. Bundesliga: Auf der Suche nach einem Ersatz für ihren aktuell besten Torschützen Gregor Thomann (24), der nach der Saison zum Erstligisten HBW Balingen-Weilstetten zurückkehrt, ist der HSG Konstanz ein echter Coup gelungen. Mit Felix Klingler vom Zweitliga-Konkurrenten TV Neuhausen konnte sich der Tabellenneunte den mit 94 Toren zweitbesten Rechtsaußen der 2. Bundesliga und erfolgreichsten Torschützen des TVN angeln.

Andre Melchert, Sportlicher Leiter der HSG Konstanz, strahlt angesichts des hervorragenden Ersatzes für die rechte Außenbahn und lobt seine nach Mittelmann Tom Wolf (22, Adler Königshof) zweite Verpflichtung für die kommende Saison: „Felix ist ein sehr guter Rechtsaußen, sicher einer der besten der 2. Bundesliga und ein ähnlicher Typ wie Gregor.“ Die Stärken des 23-jährigen Linkshänders, der bei der HSG Konstanz einen Einjahresvertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben hat, umreißt er so: „Sehr schnell und technisch sehr gut, dazu extrem sicher von außen und im Tempogegenstoß. Mit ihm haben wir direkt einen sehr, sehr guten Ersatz für Gregor gefunden.“

Trotz seines jungen Alters verfügt Felix Klingler bereits über viel Erfahrung in der 2. Bundesliga und durfte sogar schon – als gerade dem Jugendbereich entwachsenes Talent – zehnmal in der 1. Bundesliga auflaufen, als Neuhausen in der Saison 2012/13 den Klassenerhalt als Aufsteiger nur knapp um einen Punkt verfehlte. Der 1,75 Meter große und 78 Kilogramm schwere gebürtige Bad Uracher lacht: „Als so junger Spieler bei den Rhein-Neckar Löwen im direkten Duell in der Abwehr Uwe Gensheimer als Gegenspieler gegenüberzustehen, vergisst man nicht.“

Davor, groß geworden in der Talentschmiede JSG Echaz-Erms, war er über ein Doppelspielrecht als A-Jugendlicher am Aufstieg in die Beletage des deutschen Handballs beteiligt. Im Aktivenbereich ging er für den TV Neuhausen auf Punkt- und Torjagd, sammelte aber zugleich zusätzliche Erfahrung beim Oberligisten VfL Pfullingen und später beim TSV Neuhausen/Filder. Mit beiden Vereinen stieg er in die 3. Liga auf. In der vergangenen Saison war der Flügelflitzer nur noch für Neuhausen aktiv und erzielte dabei 116 Zweitliga-Tore.

„Ich habe mich jedes Jahr weiterentwickelt“, erzählt Felix Klingler, „jetzt war der Moment gekommen, etwas Neues kennenzulernen und einen neuen Impuls zu setzen, damit es so weitergeht wie bisher. Ich freue mich darauf, einen neuen Trainer, ein neues Umfeld, neue Menschen und eine neue Stadt kennenzulernen.“ Den Wunsch nach einem „Tapetenwechsel“ begründet er mit dem Ziel, sich weiter so rasant wie bisher weiterentwickeln zu wollen. „Ich möchte im sportlichen aber auch persönlichen Bereich den nächsten Schritt machen und sehe dazu bei der HSG Konstanz die besten Möglichkeiten. Man hat sich sehr um mich bemüht und ich weiß, dass auf mich als wichtiger Bestandteil des Teams gebaut wird. Die HSG hat eine sehr junge Mannschaft, in die ich sehr gut hineinpasse.“

Felix Klingler, meist einfach nur „Flix“ genannt, studiert über eine Fernuniversität Dienstleistungsmanagement und freut sich „auf das tolle Publikum“ in Konstanz und das Leben am Bodensee, in einer „wunderschönen Stadt und Region. Man spürt hier einfach, dass die ganze Stadt Handball lebt und alle an einem Strang ziehen“, sagt der ruhige Rechtsaußen beeindruckt. Wenn er spektakulär von außen trifft, sich aber eher in sich selbst hinein freut, hat er gleich eine Erklärung für die Fans parat: Nicht aus der Ruhe bringen lassen, immer den Fokus bewahren und nicht durchdrehen, seien die Gründe für den wenig extrovertierten Jubel. „Ich weiß, dass das nicht alle verstehen, aber auch daran arbeite ich“, betont der Torjäger lächelnd.