Beachtennis Top-Spieler bei den Beach Days am Start

Heute ab zehn Uhr stehen die Sparkasse Bodensee Beach Days in Überlingen ganz im Zeichen der Randsportart Beachtennis

Beachtennis: Heute steht bei den Sparkasse Bodensee Beach Days in Überlingen der erste sportliche Höhepunkt an. In der Randsportart Beachtennis geht es in der Beach-Arena auf dem Landungsplatz in der Doppelkonkurrenz um Weltranglistenpunkte. Zu dem ITF-Turnier haben sich fünf der besten deutschen Beachtennis-Spieler gemeldet. Oliver Munz (49) ist siebenfacher deutscher Meister und wurde bei Europameisterschaften bereits Zweiter und Dritter. Außerdem gehört er zum erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Er ist zusammen mit Alexander Stähle, der in Deutschland auf Platz sechs steht, auf Platz eins gesetzt. Sein bisheriger Partner Alexander Bailer ist auch dabei. Die deutsche Nummer fünf tritt dieses Mal mit Marc Morgenroth an. Stammgäste beim Überlinger Turnier um den Bodensee Therme Beachtennis Cup sind Tobias Notter und Benjamin Blank. Sie sind an Nummer zwei gesetzt. Aus der Schweiz kommen gleich drei sehr gute Teams, die allesamt in der Weltrangliste zu finden sind. „Mit 15 in der Weltrangliste gelisteten Spieler ist das Turnier exzellent besetzt“, attestiert Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing.

Die lokalen Farben vertritt Christoph Herr. Das Multi-Talent ist zum einen als Moderator im Einsatz, hat aber zum anderen am Dienstag beim Beachsoccer mitgespielt, gestern beim Beachhandball und ist als Nummer 61 in der deutschen Beachtennis-Rangliste auch heute dabei. Zusammen mit Elia Dreier hat er aber nur Außenseiterchancen.