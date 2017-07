Segeln Top-Ergebnis für Hubert Merkelbach

Überlinger Starboot-Segler landet bei der Weltmeisterschaft in Dänemark zusammen mit seinem Vorschoter Brian Fatih auf Platz fünf

Segeln: Schwierige Bedingungen, viel Wind und ein Teilnehmerfeld mit 71 Booten, gespickt mit Welt- und Europameistern sowie Olympia-Medaillengewinnern: Das waren die Zutaten der Starboot-Weltmeisterschaft im dänischen Troense. Mit dabei war auch der Überlinger Hubert Merkelbach vom Bodensee Yachtclub, der mit dem Ziel angereist war, mit seinem US-amerikanischen Vorschoter Brian Fatih unter die besten zehn zu kommen. Den Grundstein zu seinem hervorragenden Abschneiden legte Hubert Merkelbach bereits in der ersten Wettfahrt, als ihm nach einem Fotofinish lediglich zehn Zentimeter zum Sieg fehlten. Die Wettfahrten zwei und drei verliefen dann nicht optimal. Nach einer falschen Routenwahl auf der letzten Kreuz wurde der Überlinger einmal Neunter und nach einer verpatzten Startphase kam er lediglich noch auf Platz zehn.

Die vierte Wettfahrt beendete Merkelbach, der zwischenzeitlich sogar in Führung lag, auf Rang drei und machte wieder Boden gut in der Gesamtwertung. Als er die fünfte Wettfahrt als 22. abschloss, war klar, dass dies das Streichergebnis werden sollte. So gingen er und Brain Fatih auf Platz sieben in der Gesamtwertung liegend in die letzte Wettfahrt. Hier lief alles perfekt und sie überquerten die Ziellinie als Erste. Damit verbesserten sie sich zum Schluss noch auf Rang fünf und überholten noch den Weltmeister von 2016, Augie Diaz (USA), und den Olympiateilnehmer Olezza Facundo aus Argentinien.

„Mit den schwierigen Bedingungen mit fünf bis sechs Windstärken kamen wir gut zurecht“, resümierte Hubert Merkelbach. „Platz fünf ist ein sensationelles Ergebnis in einem solch top besetzten Feld.“ Mit seinem Vorschoter Brian Fatih harmonierte Merkelbach bestens. Nun hat der Überlinger noch zwei Bundesliga-Starts mit dem BYC Überlingen sowie die Starboot-EM im Oktober in San Remo im Visier. Außerdem hat er sich mit dem hervorragenden WM-Ergebnis die Einladung zum Finale der Star Sailors League auf den Bahamas Ende des Jahres gesichert.

Ebenfalls am Start in Dänemark war der Radolfzeller Ulrich Seeberger als Vorschoter im Boot mit Hubert Rausch. Der Sieger der Distriktmeisterschaft vor Überlingen vor wenigen Wochen landete bei der WM auf dem 35. Platz.