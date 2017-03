Überlingen Tolles Tennis in Altbirnau

Beim McDonald's Cup in Überlingen kämpften Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg in der Intersport Schmidt Tennishalle Altbirnau um wertvolle LK-Punkte

Tennis: Bei den Junioren U 12 wurde im Gruppensystem gespielt. David Lukas vom TC Überlingen dominierte die Konkurrenz und bezwang im Finale Kilian Däumling vom TC Meckenbeuren-Kehlen mit 6:3 und 6:4. Bei den Juniorinnen U14 wurde in zwei Gruppen gespielt. Elena Schöllhorn vom TC Markdorf konnte sich den Gruppensieg souverän gegen Nina Häckel vom TC Sigmaringen mit 6:2 und 6:1 sichern. In der zweiten Gruppe holte Ashley Fahning vom TC RW Tiengen gegen Zoe Stehle vom TC Markdorf in einem hochklassigen Spiel den ersten Platz. Nach jeweils zwei Siegen standen sich im Halbfinale Sandro Müller vom TC Überlingen und Leon Niemeyer vom TV Reutlingen gegenüber. Müller setzte sich mit 6:2 und 6:2 klar durch. Im Finale spielte er gegen Zachy Ruoff vom TC Tübingen, der sich im zweiten Halbfinale ebenfalls deutlich in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:0 gegen Benedikt Ammer vom TC Litzelstetten durchgesetzt hatte. In einem spannenden Endspiel behielt Ruoff mit 6:4 und 6:4 die Oberhand. Bei den Herren 40 setzte sich Adrian Schuster vom TC Altbirnau problemlos durch. Bei den Junioren U18 wurde in beiden Gruppen tolles Tennis gespielt. Beide Gruppensieger spielen für den TC Überlingen. Peter Antaki gewann das Finale seiner Gruppe gegen Luis Finkbeiner vom TC Achern. Phil Schöllhorn setzte sich in beiden Matches im Champ- Tiebreak gegen Nick Dufner (TC Überlingen) und Florian Ehmke (TC Owingen) durch.