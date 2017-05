Reiten Toller Reitsport auf der Dornermühle

Starke Leistungen beim Springturnier in Hausen. Lokalmatadorin Lena Biesinger sichert sich Sieg.

Reiten: Das Wetterglück war den Organisatoren des Reitturniers auf der Dornermühle nicht gerade hold. Doch statt Trübsinnigkeit herrschte sowohl bei den Teilnehmern als auch beim Veranstalter zumindest in Sachen Stimmung eitel Sonnenschein.

Man hätte das Turnier mühelos in die Halle verlegen können, was aber letztlich keinen Sinn ergeben hätte. Zum einen war der Sandplatz bestens präpariert und hielt den Niederschlag locker aus. Zum anderen ist es für die Teilnehmer angenehmer, in der Halle im Trockenen 20 bis 30 Minuten abzureiten und dann zwei Minuten durch den Regen über die Parcours zu gehen. Kaum ein Teilnehmer ließ sich durch das Wetter abhalten, in Singen an den Start zu gehen, sodass die Starterfelder sehr voll waren.

Zunächst standen am Samstag die etwas höher angesiedelten Prüfungen an. Mit 105 Starts war die L-Prüfung am Samstag die mit den meisten Teilnehmern. Ein bisschen auf Null reiten konnte hier keinen Sieg bringen, würde wohl nicht einmal zur Platzierung reichen, dies war klar. Die meisten Teilnehmer gingen deshalb sehr beherzt in den Parcours, der durchaus seine Tücken hatte, doch fair zu reiten war. Mit 46 fehlerfreien Ritten gab es ein starkes Ergebnis. Drei Abteilungssieger wurden es: Alice Blocher (RFV Käpfleswiesenhof), sie ritt außerdem insgesamt die schnellste Zeit, Sieglinde Heinrich (Klettgau Bühl) und Lana Biesinger (RV Singen). Auffallend bei diesem Turnier war, dass es gerade vielen Teilnehmern des RV Singen gelang, sich vorne zu platzieren oder sogar zu gewinnen, quer durch sämtliche Prüfungen. Den Abschluss am Samstag bildete ein M-Springen, mit einem ähnlichen Bild wie bei der vorherigen L-Prüfung. Nun gingen 77 Paare an den Start. 33 hatten am Ende eine Null stehen, sodass es wieder einigen trotzdem nicht zur Platzierung reichte. Vanessa Ott (Schmalegg) gewann ihre Abteilung vor Alia Knack (Boll). In der zweiten Abteilung lag Jürgen Engelhard (RFV Weiler) am Ende mit sechs Hundertstel vor Christian Wieber aus Singen.

Mit Stil-Springprüfungen ging es dann am Sonntag weiter. Die Ergebnisse und die Wertnoten für die Sieger lagen im oberen Bereich, ein klares Indiz dafür, dass in den Reitvereinen und Reitschulen gute Arbeit geleistet wurde. Den Abschluss des Turniers bildete eine Springprüfung der Klasse L, bei der 66 Pferde an den Start gingen. Diesmal gab es nicht so viele fehlerfreie Ritte. Nina Lange (Fischbach), Christopher Herz (Mahlspüren) und Manuel Wilks (Deißlingen) siegten jeweils in ihren Abteilungen.

Gerade im L- und M-Bereich kam das Singener Turnier an seine Grenzen, was die Starterzahlen anbelangt, mehr geht nicht. Mancher Turnierveranstalter wäre froh, bei einem „normalen“ Turnier ähnliche Starterzahlen zu haben. Trotzdem werden Late Entrys wohl weiterhin eine Ergänzung im Turnierkalender der Region bleiben, wie jetzt in Singen. Denn nach wie vor ist das Turnier im September das Hauptturnier der Singener.

Ergebnisse

Springpferdeprüfung Kl. A**: 1. Alia Knack (RSZ Boll) San Louis, 2. Tanja Fuhrer (RSC Salzstetten) Balou’s Bellissimo, 3. Ralf Weischedel (PSV Gäufelden) Cosmea la Guapa

Springpferdeprüfung Kl. A**: 1. Steffen Haap (Winterlingen) Camelot, 2. Marian Müller (RC Hofgut Albführen) Mister Albführen, 3. Manfred Ege (RC Blättringen) Cillarney’s Boy

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Eva Vejmelka (RC Heiligenbronn) Salignac, 2. Anna-Lena Friederichs (RV Epfendorf) Kortina, 3. Monika Niederländer, Goodlord Carthago, 3. Marc Bauhofer (RFV Bad Saulgau) Sito, 3. Manfred Ege (RC Blättringen) Carrera, 3. Manfred Ege (Blättringen) Santima

Springpferdeprüfung Kl. L: 1. Eva Vejmelka (RC Heiligenbronn) Belle Ile, 2. Ralf Weischedel (PSV Gäufelden) Cosmea la Guapa, 2. Marie Reschke (TV RG Gültstein) Quax, 2. Uwe Carstensen (RC Riedheim) Cia Caya

Springprüfung Kl. L: 1. Alice Blocher (VFR Käpfleswiesenhof) Chacyra, 2. Dominik Vollmer (PS-Team Winterlingen) Camouflage, 3. Alice Blocher (VFR Käpfleswiesenhof) Angelie

Springprüfung Kl. L: 1. Sieglinde Heinrich (RFV Klettgau Bühl) Clüver, 2. Manuel Feige (RV Singen) Charly, 3. Sandra Braunbarth (RFV Ziegelhof) Lavazza

Springprüfung Kl. L: 1. Lena Biesinger (RV Singen) Clementinchen, 2. Rebecca Furger (RV Wallbach) Ravenna, 3. Armin Engelhardt (RSG Riedwiese Fischbach) Athena

Springprüfung Kl. M*: 1. Vanessa Ott (RK Schmalegg) Quattro’s Donna, 2. Alia Knack (RSZ Boll) Faible Lafayette, 3. Marc Rundel (RC Rupberg) Cabalero

Springprüfung Kl. M*: 1. Jürgen Engenhart (RFV Weiler) New Quidam’s Hope, 2. Christian Wieber (RV Singen) Farina for Fire, 3. Manuel Feige (RV Singen) Charly

Stilspring-Wettbewerb: 1. Lynn Eichkorn (RV Schlüchttal) Frechdachs, 2. Mina Müller (RFV Ziegelhof) Cheyenne, 3. Julia Sortino (RFV Ailingen) Leonardo

Stilspringprüfung Kl. A* (geschlossen): 1. Deborah Link (RV Thurihof Tuningen) Alisha, 2. Nicole Kownatzki (RV Singen) Brix de Beauvallon, 3. Thomas John Patrick Kelly (RC Schoren-Engen) Passepartout

Stilspringprüfung Kl. A* (geschlossen): 1. Kerstin Sedlaczek (RV Singen) Tavita, 2. Tabea Willuhn (Neuravensburg) Clivia, 3. Alina Günther (RV Überlingen) Leo over the cloud.

Stilspringprüfung Kl. A* (geschlossen): 1. Lisa Maria Kotz (Epfendorf) Eurocommerce Caddy, 2. Luzia Hettich (PSZ Königsfeld) Calido, 3. Anne Junginger (Fronhofen) Chaccomo

Springpferdeprüfung Kl. A**, 1. Abteilung: 1. Alia Knack (RSZ Boll) San Louis, 2. Tanja Fuhrer (Salzstetten) Balou’s Bellissimo, 3. Ralf Weischedel (Gäufelden) Cosmea la Guapa.

2. Abteilung: 1. Steffen Haap (PS-Team Winterlingen) Camelot, 2. Marian Müller (RC Hofgut Albführen) Mister Albführen, 3. Manfred Ege (RC Blättringen) Cillarney’s Boy.

Springprüfung Kl. A**, 1. Abteilung: 1. Nina Lange (RSG Fischbach) Crazy Carrot, 2. Martina Müller (Trossingen) Cayenne, 3. Christopher Herz (RV Hofgut Mahlspüren) Calimero.

2. Abteilung: 1. Frank Müller (FFFR Trossingen) Mi-Ma’s-Sternchen, 2. Christine Simmel (RFV Klettgau Bühl) Cajou, 3. Celine Haible (RV Meckenbeuren-Madenreute) Iberia

Springprüfung Kl. L, 1. Abteilung: 1. Nina Lange (RSG Fischbach) Crazy Carrot, 2. Janina Braun (RFV Weihertal) Mr. T 5, 3. Louis Becker (RV Schömberg) Elba, 2. Abteilung: 1. Christopher Herz (RV Mahlspüren) Calimero, 2. Nadine Bauer (Reitzentrum Gustav Bauer) Qualite de la vie, 3. Anna-Marietta Eberle (RV Meckenbeuren) Countess., 3. Abteilung: 1. Manuel Wilks (RFV Deißlingen) Sanguetta du Hanau, 2. Christopher Herz (RV Mahlspüren) Parabelle, 3. Jasmin Grötzinger (RFV Schwenningen) La Bella Lolita.