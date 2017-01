Titel für VfB Randegg und SV Großschönach

Faire und spannende Spiele sahen die Zuschauer bei den Futsal-Bezirksmeisterschaften der aktiven und Ü-35-Mannschaften in Neuhausen ob Eck

Futsal, Bezirksmeisterschaft: Zehn Mannschaften hatten sich für die Futsalmeisterschaften des Bezirks Bodensee in Neuhausen ob Eck angemeldet. Tatsächlich waren dann nur neun am Start, weil der T.A.V. Überlingen einfach nicht erschien. In beiden Vorrundengruppen gab es jeweils zwei dominierende Mannschaften, die den Gruppensieg unter sich ausmachten. In Gruppe 1 schafften der FC Uhldingen und der FC Schwandorf-Worndorf drei Siege, in Gruppe 2 der 1. FC Rielasingen-Arlen und der VfB Randegg je drei Siege und im direkten Aufeinandertreffen ein torloses Unentschieden. In den Halbfinalspielen gab es dann ungefährdete Siege für den VfB Randegg (3:1 gegen Uhldingen) und den 1. FC Rielasingen-Arlen, der sich mit 3:0 gegen den FC Schwandorf-Worndorf durchsetzte, welcher letztendlich Dritter wurde. In einem spannenden Endspiel behielt der VfB Randegg mit 3:1 die Oberhand und wurde Bezirksmeister. Bezirksvorsitzender Konrad Matheis bedankte sich beim FC Schwandorf-Worndorf für die bewährte Turnierorganisation. Lobende Worte gab es auch für die Schiedsrichter Anton Kramer, Armando Löffler, Jörg Rudolph, Thomas Renner, Marco Russo und Markus Helten, die die Spiele stets im Griff hatten. Die drei Erstplatzierten erhielten jeweils einen Pokal und einen Ball, die beiden Finalteilnehmer sind für die am 4. Februar stattfindenden Südbadischen Meisterschaften qualifiziert.

Beim Ü-35-Turnier spielten die Mannschaften in einer 5-er-Gruppe jeder gegen jeden. Nach einem Fehlstart (1:2 gegen Radolfzell) kamen die Großschönacher in Fahrt. Drei Siege in Folge sicherte ihnen den Bezirksmeistertitel, zumal die konkurrierenden Vereine keine stabilen Resultate präsentieren konnten. Die Vizemeisterschaft in dem ausgeglichenen Feld, in dem faire und technisch gute Kämpfe die Regel waren, sicherte sich der SV Allensbach, Dritter wurde der FC Radolfzell. Bezirksvorsitzender Konrad Matheis appellierte bei der Siegerehrung an die Vereine des Bezirks, verstärkt an dieser Veranstaltung mitzuwirken, und bat die Teilnehmer, Werbung für das Turnier zu machen. Die drei Erstplatzierten erhielten vom Freizeit- und Breitensportbeauftragten des Bezirks, Günter Kohli, jeweils einen Ball und eine Stärkung für den Heimweg. (kha)