Tischtennis Tischtennisteams aus dem Bezirk Bodensee holen dreimal Silber und einmal Bronze

Bei den Südbadischen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend schickte der Bezirk Bodensee als einziger Bezirk in allen vier Wettbewerben ein Team ins Rennen. Drei zweite Ränge und ein dritter Platz waren das erfreuliche Ergebnis.

Tischtennnis: Im Wettbewerb der Jungen U18 in Bad Säckingen schlug der TTC Beuren (Len Raake, Simeon Olschewski, Alexander Epplen, Stefan Owtschar) den TTC Hasel mit 6:3 und den TV St. Georgen mit 6:4. Im Finale unterlag Beuren dann mit 1:6 gegen die TTSF Hohberg. Bei den Jungen U15 verlor der SC Konstanz-Wollmatingen (Matteo Grecuccio, Louis Giese, Marc Siebenhaller, Niklas Wilke) jeweils mit 0:6 gegen 1844 Freiburg und TTSF Hohberg, gewann aber 6:2 gegen den Gastgeber FC Bad Säckingen und wurde damit Dritter.

In Stühlingen besiegten die U-18-Mädchen des TTC Beuren (Sarah Hafner, Sophia Dey, Natalie Suhoveckij, Carina Maier) die DJK Oberharmersbach und den TTC Albtal mit 6:0. Im Finale gegen die TTF Stühlingen gab es dann eine 2:6-Niederlage. Nur drei Teams waren bei den Mädchen U15 am Start. Hier gewann der SV Allensbach (Eske Leuschner, Fiona Walther, Fabienne Martin, Lina Großer) mit 6:2 gegen Gastgeber TTF Stühlingen und unterlag im Endspiel dem TTC Suggental mit 0:6.

Bei den U18-Mannschaftsmeisterschaften treten üblicherweise Spieler an, die in den normalen Runden schon bei den Erwachsenen spielen. So hatte beispielsweise der Jungen-Verbandsliga-Meister TTC Mühlhausen seine Mannschaft gar nicht für diesen Wettbewerb gemeldet und dem TTC Beuren kampflos den Jungen-U-18-Platz des Bezirks Bodensee überlassen. (bin)