Leichtathletik Timo Benitz will Titel verteidigen

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erfurt ist auch der für die LG farbtex Nordschwarzwald startende Timo Benitz (Bild) aus Volkertshausen am Start, der im vergangenen Jahr wie auch 2014 den Titel über die 1500m gewonnen hat. Gestärkt durch die Erfüllung der WM-Norm sowie durch den Gewinn der Team-Europameisterschaften möchte Benitz seinen Titel verteidigen

Leichtathletik: Leicht wird das aber nicht. Dauerkonkurrent Homiyu Tesfaye (LG Eintracht Frankfurt) führt die deutsche Jahresbestenliste in 3:34;20 Min (Platz 4 in der europäischen Bestenliste) an. Benitz liegt mit 3:34,87 Min knapp dahinter (Platz 10 in der europäischen Bestenliste). Und auch Florian Orth (LG Telis Finanz Regensburg) will ein Wörtchen mitreden im Kampf um den Titel. Orth hat 2017 noch kein 1500m-Rennen absolviert und startet mit einer Sondergenehmigung. Im Winter lag er bei den deutschen Meisterschaften in der Halle (3000m) und im Crosslauf jeweils knapp vor Benitz. Die Vorläufe starten am Samstag um 12.45 Uhr, das Finale am Sonntag um 17.45 Uhr. Die ARD überträgt am Samstag von 18 Uhr bis 19.55 Uhr live, am Sonntag berichtet das ZDF von 16 Uhr bis 16.25 Uhr sowie von 17.25 Uhr bis 18.55 Uhr. (tbo)