Leichtathletik Timo Benitz verteidigt seinen Titel

Der Läufer aus Volkertshausen ist bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Erfurt über 1500m erfolgreich. Gold holt auch Richard Ringer aus Unteruhldingen

Leichtathletik: Wie erwartet, kam es für Benitz zum Duell mit Homiyu Tesfaye von der LG Eintracht Frankfurt, der knapp vor dem Volkertshauser die deutsche Jahresbestenliste anführt.

Anders als erwartet war allerdings der Rennverlauf. In den vergangenen Jahren waren die Entscheidungen über 1500m von Taktik geprägt und jeder war darauf bedacht, Kräfte für den Schlussspurt zu sparen. Mit dementsprechend langsamen Zeiten wurden diese Rennen immer zu Gunsten desjenigen entschieden, der auf das mittelhohe Eingangstempo den schnellsten 100- bis 200-Meter-Sprint setzen konnte. Zuletzt gelang dies 2016 und 2014 Benitz, der 2015 verletzungsbedingt nicht am Start war. Ganz anders in diesem Jahr. Bereits nach 300m setzte sich Tesfaye an die Spitze des Feldes und suchte sein Glück in der Flucht nach vorne. Außer Benitz konnte keiner der Konkurrenten direkt folgen. So kamen der Hegauer und der gebürtige Äthiopier mit deutschem Pass gemeinsam auf die letzten 100m. Beim Einbiegen auf die Zielgerade setzte sich Benitz mit einem kurzen, unwiderstehlichen Sprint ab. Tesfaye konnte dem nichts mehr entgegensetzen. So erlaubte es sich Benitz sogar schon kurz vor der Ziellinie zu jubeln und den dritten Titel über diese Distanz innerhalb von vier Jahren zu feiern. Mit 3:38,77 Min war Benitz im Endeffekt sogar weniger als zwei Sekunden vom Meisterschaftsrekord entfernt.

„Es ist jedes Mal eine Herausforderung, gegen Tesfaye zu Laufen. Er treibt mich jedes Mal zu Höchstleistungen an. Solch eine Zeit wie er sie heute von der Spitze vorne weg gelaufen ist, könnte ich ohne Tempomacher ziemlich sicher nicht laufen“, würdigte Benitz im Ziel die Leistung seines Dauerrivalen.

Nun kann sich Benitz voll auf die Weltmeisterschaften in London (8. bis 12. August) vorbereiten. Als deutscher Meister mit WM-Norm wird er sicher nominiert. Da außer ihm nur Tesfaye die Norm erfüllt hat und jede Nation bis zu drei Starter pro Disziplin nominieren darf, wäre eine Nominierung aber auch ohne deutschen Meistertitel so gut wie sicher gewesen.

Gold sicherte sich auch Richard Ringer. Der Unteruhldinger gewann auf der 5000-Meter-Strecke in 14:15,9 vor Simon Boch aus Regensburg (14:21,41).