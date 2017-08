Leichtathletik Timo Benitz startet in Taiwan

Der Volkertshausener Leichtathlet Timo Benitz tritt bei der 29. Sommer-Universiade in Taipei (Taiwan) über 1500m an

Leichtathletik: Am vergangenen Wochenende wurde in Taipei (Taiwan) die 29. Sommer-Universiade eröffnet. Ähnlich wie bei Olympischen Spielen messen sich bei der Universiade, auch Weltspiele der Studenten genannt, Sportler aus der ganzen Welt in der Leichtathletik, im Schwimmen, im Turnen sowie in vielen weiteren Sportarten miteinander. Der Unterschied zu den Olympischen Spielen ist, dass die Teilnahme ausschließlich Studenten gestattet ist.

Mit Timo Benitz (Volkertshausen, 1500m) und Jossie Graumann (Konstanz, Hochsprung) haben sich in diesem Jahr gleich zwei Athleten aus der Region für diese Wettkämpfe qualifiziert. Beide trainieren bereits seit einigen Jahren am Olympiastützpunkt in Berlin. Während Graumann erst am Samstag aktiv ins Geschehen eingreift, geht es für Benitz am Mittwoch im Vorlauf über die 1500m los. Sein Ziel ist es, sich zunächst einmal für das Finale zu qualifizieren, welches am Freitag stattfindet. Bei einem Blick auf die Startliste scheint dies ein sehr realistisches Ziel zu sein. Zwar sind bei der Universiade eine Vielzahl von Athleten am Start, die auch Anfang August an der WM in London teilgenommen haben, jedoch ist die Leistungsdichte verständlicherweise nicht ganz so hoch wie bei den Weltmeisterschaften.

Benitz wird im ersten von drei Vorläufen am Mittwoch um 13.05 Uhr deutscher Zeit starten. Mit seiner Bestzeit von 3:34,87min ist er der schnellste gemeldete Läufer in diesem Lauf. Die 1500m-Vorläufe liegen innerhalb der Sendezeit von Eurosport. Ob Eurosport zu dieser Zeit Leichtathletik, Schwimmen oder eine der anderen parallel stattfinden Disziplinen überträgt, steht allerdings noch nicht fest. (tbo)