Leichtathletik Timo Benitz läuft mit Bestzeit zur WM-Norm

Timo Benitz aus Volkertshausen überzeugt in den Niederlanden auf Platz acht über 1500m in einem Weltklassefeld.

Leichtathletik: Timo Benitz aus Volkertshausen konnte am vergangenen Wochenende die 1500m-Qualifikationsnorm für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die im August in London stattfinden, unterbieten. Beim Rennen im niederländischen Hengelo traf er auf starke Konkurrenz und belegte dabei in einem Weltklassefeld mit persönlicher Bestleistung Rang acht.

„Das Anfangstempo der Tempomacher war mit 2:20min auf die ersten 1000m angepeilt. Da war ich doch ein wenig nervös, wie das enden wird“, gab Benitz im Nachhinein zu. „Mit einer Einstiegsrunde von 56 Sekunden bin ich eigentlich genau in diesem Tempo los, hatte aber trotzdem schon drei bis vier Meter Rückstand auf das Feld.“ Sich deswegen nicht verrückt machen zu lassen, sondern unbeirrt sein Tempo weiter zu gehen, hat sich als die richtige Entscheidung herausgestellt.

Innerhalb der nächsten rund 200 Meter stellte der Student der TU Berlin wieder den Anschluss zum Feld her und konnte dann mit dem Feld mithalten. Wie gewohnt machte Benitz gegen Rennende ein paar Plätze gut und profitierte hierbei auch vom Verhalten seiner Konkurrenten: „Alle wollten überholen und haben sich immer weiter nach außen orientiert. Dann konnte ich schön innen vorbei und musste keine langen Wege gehen.“

Der Fokus lag dabei das komplette Rennen über voll auf der Uhr. Nachdem Benitz die Olympiaqualifikation im vergangenen Jahr nur um einige Hundertstelsekunden verpasst hatte und im ersten 1500m-Rennen des Jahres weniger als 0,2 Sekunden zur WM-Norm gefehlt hatten, sollte das nicht nochmals passieren. „Ich habe im Ziel die Zeit gesehen. Das war ein krasses Gefühl. Da werde ich jetzt erst einmal zwei, drei Bier drauf trinken“, freute sich Benitz nach dem Rennen.

Dass es in diesem Weltklassefeld, in dem gleich zehn Läufer die für die WM-Qualifikation geforderte Zeit von 3:36.00min unterboten haben, mit neuer persönlicher Bestzeit von 3:34.87min nur zu Rang acht gereicht hat, tat der Freude keinen Abbruch. Für die nächsten Wochen denkt Benitz sogar, dass er noch ein wenig zulegen kann. „An der einen oder anderen Stelle war doch viel Verkehr, weshalb ich ein wenig abbremsen musste“, sagte der 25-Jährige.

In zwei Monaten wird es dann richtig interessant für ihn, wenn vom 4. bis 13. August die Weltmeisterschaften in London und Ende des Monats die Universiade in Taipei (Taiwan) anstehen. (tbo)