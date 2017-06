Leichtathletik Timo Benitz ist erneut Team-Europameister

Der Läufer aus Volkertshausen triumphiert in Lille zum zweiten Mal in seiner Karriere mit der deutschen Mannschaft.

Leichtathletik: Bei der Team-EM startet für jedes Land ein Leichtathlet pro Disziplin. Insgesamt gibt es 40 Entscheidungen, 20 bei den Männern und 20 bei den Frauen. In der höchsten Liga starten neben Deutschland zehn weitere Nationen. Die beiden Nationen mit den wenigsten Punkten steigen in die zweite Liga ab, der Erste wird Europameister. Für den ersten Platz in einer Disziplin erhält eine Nation elf Punkte, für den zweiten zehn usw. Für den letzten Platz gibt es noch einen Punkt. Am Ende werden alle Punkte addiert, um den Sieger zu ermitteln.

Erst wenige Tage vor dem Wettkampf wurde bekannt gegeben, dass Benitz nicht wie geplant über 800m an den Start geht, sondern aufgrund einer Erkrankung von Homiyou Tesfaye (LG Eintracht Frankfurt) über die 1500m antritt. Wie erwartet, wurde das Rennen von Beginn an von Taktik geprägt. Mit Mahiedine Mekhissi-Benabbad, dem fünffachen Europameister und zweimaligen Olympiazweiten aus Frankreich, sowie dem polnischen Europameister Marcin Lewandowski traf Benitz gleich auf zwei Stars der Szene. Wie vom Hegauer gewohnt, hielt er sich lange im hinteren Drittel des Feldes auf, um keine Tempoarbeit leisten zu müssen. Für ein taktisches Meisterschaftsrennen dieser Art üblich, zog das Tempo auf der letzten Runde an.

Mit Mekhissi als Orientierungspunkt hielt sich Benitz lange Zeit bedeckt. Erst als die Lücke zu Lewandowski und dem jungen Briten Jake Wightman rund 150 Meter vor Schluss ein wenig groß wurde, setzte Benitz zum finalen Sprint an. Mekhissi und die weiteren Verfolger konnte der 25-Jährige hinter sich lassen, den Polen (1.) und den Briten (2.) konnte Benitz allerdings nicht mehr abfangen. Die Lücke war zu groß. „Es wäre noch ein wenig mehr drin gewesen. Die Zeit ist natürlich bescheiden, aber das ist bei solchen taktischen Rennen normal“, resümierte Benitz. Mit neun Punkten zum Teamsieg beigetragen zu haben, ist Benitz aber zufrieden. „Auch beim zweiten Einsatz bei einer Team-EM konnte ich auf das Podest laufen“, spielte er auf die Team-EM 2014 an. Damals hatte Benitz zur Überraschung aller Experten über die 800m gesiegt. 2015 war Benitz verletzt, 2016 fand das Event aufgrund der Einzel-EM und der Olympischen Spiele nicht statt.

Die nächsten Titelkämpfe stehen am 8. und 9. Juli an, wenn es um die Deutschen Meisterschaften geht. Rund einen Monat später finden die Weltmeisterschaften in London statt. Am kommenden Samstag, 1. Juli, ist Benitz Gast beim Tag der offenen Tür der Firma Aesculap in Tuttlingen. Außerdem wird spekuliert, dass er die Zeit zwischen DM und WM nutzt, um sich beim Bodensee Megathlon in Radolfzell mit den Läufern der Region zu messen. (tbo)