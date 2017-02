Timo Benitz in guter Frühform

Der Volkertshauser Läufer ist beim internationalen Indoor Meeting in Karlsruhe überraschend stark in die Hallensaison eingestiegen.

Leichtathletik: In einem Weltklasse-Starterfeld, angeführt vom Ex-Vizeweltmeister und Zweitplatzierten der aktuellen Weltjahresbestenliste Silas Kiplagat (Siegeszeit 3:38,51min) aus Kenia, musste der Volkertshauser zunächst kämpfen. Da Benitz die Hallensaison ohne gezielten Hallensaison-Formaufbau läuft, fehlen ihm momentan noch die schnellen Einheiten, wodurch es deutlich schwieriger fällt, hohes Tempo zu laufen.

„Es war mein erster Wettkampf dieses Jahr und ich musste schon vom ersten Meter an kämpfen, weil ich schlichtweg die Geschwindigkeit nicht mehr gewohnt bin“, gab der Student der TU Berlin im Anschluss zu. Im Winter stehen traditionell umfangreiche Einheiten an, um darauf aufbauend im Sommer mit schnellen Einheiten in Form zu kommen. Umso erstaunlicher war es, dass Benitz das Tempo bis zum Ende gut mitlaufen konnte. In 3:40,27 min kam der amtierende deutsche 1500m-Meister auf Platz acht und setzte sich damit an die Spitze der deutschen und Rang vier der europäischen Bestenliste.

Die Qualität des Starterfeldes von Karlsruhe zeigt sich auch darin, dass Timo Benitz als Achter des Rennens mit der gelaufenen Zeit aktuell auf Rang neun der Weltjahresbestenliste liegt. Er zeigte sich nach dem Lauf selbst überrascht: „Ich hatte keine Ahnung, wo ich stehe, und hätte auch eine 3:45min nicht ausgeschlossen.“

Mit diesem starken Rennen hat Timo Benitz zudem die Norm für die Hallen-Europameisterschaft Anfang März in Belgrad geschafft. Zuvor stehen noch ein Lauf am kommenden Wochenende in Gent (Belgien) sowie am Wochenende danach die Hallen-DM in Leipzig auf dem Programm. (tb)