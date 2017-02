Timo Benitz bleibt erstmals unter acht Minuten

Der Mittelstreckenläufer Timo Benitz blieb beim Hallen-Meeting in Gent (Belgien) über die 3000-Meter-Distanz erstmals unter der Grenze von acht Minuten. In 7:58,03 Minuten belegte der Läufer aus Volkertshausen Rang zwei hinter dem Schweden Jonas Leandersson.

Leichtathletik: Obwohl Benitz durch diesen Lauf auf Rang zwei der deutschen Jahresbestenliste über 3000 Meter liegt, war er nicht vollständig zufrieden. „Ich wollte eigentlich relativ entspannt loslaufen und hinten raus noch ein wenig drauf legen, war dann aber schlapp“, fasst der Team-Europameister von 2014 den Lauf zusammen. Dennoch war die zweite Rennhälfte minimal schneller als die erste.

Am kommenden Wochenende wird Timo Benitz, aktuell die Nummer eins der deutschen Jahresbestenliste über 1500 Meter, bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig unter anderem auf Richard Ringer, Nummer eins über 3000 Meter, treffen. Beide Läufer sind für die 3000 Meter gemeldet, die am Samstag um 17.40 Uhr live auf Eurosport übertragen werden. Sowohl Benitz (1500m) als auch Ringer (3000m) haben die geforderte Norm für die Hallen-EM im März bereits erfüllt. (tob)