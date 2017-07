Leichtathletik Timo Benitz belegt Platz zwei in Belgien

Timo Benitz war am Wochenende sehr gefordert.

Leichtathletik: Zunächst war der Läufer aus Volkertshausen im belgischen Heusden-Zolder am Start. Hier konnte er sich am Samstagabend einem starken Feld über 1500 Meter stellen. Allerdings war das unruhige Rennen von Anfang an von Positionskämpfen geprägt, was den erhofften Angriff auf die persönliche Bestzeit (3:34,87min) unmöglich machte. Entsprechend wandte Benitz seine altbewährte Taktik an: Möglichst lange aus den Positionskämpfen heraushalten und lieber ein wenig defensiver am Ende des Feldes angehen. So ging der Student der TU Berlin auf Rang zehn liegend in die letzte Runde, um dann ein gewohnt starkes Finish hinzulegen. Benitz wurde in 3:37.36min Zweiter, hinter Torrence David (Peru; 3:36,88min) und vor Ryan Hill (USA; 3:37,61min).

Benitz war mit dem Rennen zufrieden, machte aber keinen Hehl daraus, dass bei einem anderen Rennverlauf eine bessere Zeit möglich gewesen wäre. In der deutschen Bestenliste baute derweil der deutsche Vizemeister Homiyu Tesfaye (LG Eintracht Frankfurt) den Vorsprung vor dem Deutschen Meister Benitz ein wenig aus. Tesfaye lief am Freitagabend in Monaco 3:33,47min. Eine solche Zeit könnte bei optimalen Bedingungen in der aktuellen Form wohl auch Benitz laufen.

In der Nacht auf Sonntag ging es dann nach Köln, von dort aus am frühen Morgen weiter nach Radolfzell zum Bodensee-Megathlon. Dort belegte Benitz mit befreundeten Athleten im Team Kögel Touristik den siebten Gesamtrang. Zum Abschluss des kurzen Heimatbesuches stand am Montag ein Empfang in Volkertshausen auf dem Programm, um den Deutschen 1500-Meter-Meistertitel zu feiern. Nun geht es für den Läufer der LG farbtex Nordschwarzwald zurück nach Berlin, wo ein paar Uni-Prüfungen anstehen, bevor die finale WM-Vorbereitung am Bundesleistungszentrum in Kienbaum startet.