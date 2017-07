Leichtathletik Timo Benitz: "Ein DM-Titel ist immer was Besonderes"

Nach seinem dritten Deutschen Meistertitel über 1500 Meter sprach Timo Benitz aus Volkertshausen über seinen Erfolg und die Aussichten bei der WM in London

Herr Benitz, Glückwunsch zu Platz eins bei der DM in Erfurt über 1500 Meter. Als Sie ins Ziel sprinteten, strahlten sie übers ganze Gesicht. Ist so ein Titel auch beim dritten Mal noch etwas Besonderes für Sie?

Klar. Es ist jedes Mal etwas Besonderes, bei einer Deutschen Meisterschaft zu gewinnen, wobei der erste Titel vermutlich der schönste war.

Sind Sie zufrieden mit der Zeit von 3:38,77 Minuten?

Die Zeit war wirklich gut, und das, obwohl ich die letzten 30 Meter nicht mal mehr voll durchdrücken musste. Weniger als vier Sekunden Abstand zur Persönlichen Bestleistung bei einer Meisterschaft zu haben, zeigt, dass das kein Bummelrennen war.

Ihr Endspurt auf den letzten 100 Metern vorbei am verdutzten Homiyu Tesfaye sah sehr lässig aus. Hat es sich auch so einfach angefühlt?

Lässig ist das auf keinen Fall. Wenn du aber merkst, dass dein Konkurrent nichts mehr entgegensetzen kann, fühlt sich das toll an. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass für einen Konter von Homiyu auf der Zielgeraden noch genug Energie im Akku gewesen wäre…

In den Sekunden vor dem Start sind Sie immer sehr in sich gekehrt. Während andere betont entspannt in die Kamera winken, wirken Sie hoch konzentriert. Welche Rolle spielt die mentale Komponente in Ihren Rennen?

Ich versuche, mich in der Startphase schon extrem zu pushen. Damit steigt der Herzschlag an und mein Körper weiß, dass er gleich alles abrufen muss. Jeder ist da anders. Ich brauche immer eine gewisse Vorlaufzeit, um meinem Körper klar zu machen, dass er gleich alles hergeben muss, was er hat.

Im Finale von Erfurt mussten Sie das Tempo nicht machen und konnten dann am Ende Ihre Sprinterqualitäten voll ausspielen. War das ein Wettkampf ganz nach Ihrem Geschmack?

Ich hätte lieber ein taktisches Rennen gehabt, bei welchem am Anfang ein bisschen gebummelt wird. Aber so war meine Taktik auch einfach: dran bleiben und hinten Vollgas geben.

Sie scheinen zur rechten Zeit in bestechender Form zu sein. In vier Wochen steht die Weltmeisterschaft in London an. Was ist da möglich?

Schwer zu sagen. Die Athleten dort sind alle gut drauf. Europäisches Niveau ist damit nicht zu vergleichen, da die Afrikaner brutal stark sind. Aber das Halbfinale ist mein Minimalziel und dann schauen, ob es für das Finale reicht.

Haben sich schon Familie, Fans und Freunde angekündigt, die Sie nach England begleiten werden?

Natürlich freue ich mich, wenn der eine oder andere zum Zuschauen nach London kommt. Aber erwarten werde ich das von niemandem. Da es aber in meiner Familie zu dieser Zeit einen runden Geburtstag gibt, wird meine Verwandtschaft und Familie komplett zu Hause bleiben. Das ist mir aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in London aber auch lieber.

Sie studieren in Berlin und sind für den Sport rund um den Globus unterwegs. Bleibt da im Moment überhaupt noch Zeit für Besuche in der Heimat und Auftritte mit dem Musikverein Volkertshausen?

Diese sind wirklich sehr selten geworden. Sport und Studium unter einen Hut zu bringen, ist wirklich nicht immer einfach. Ich könnte vermutlich öfters nach Hause kommen. Wenn man aber bedenkt, dass ich mindestens drei Viertel von meinen Wochenenden nicht zu Hause in Berlin verbringe, ist man auch einfach mal froh, nicht auf Achse zu sein und zu Hause zu entspannen. Ich glaube aber, das verzeihen mir meine Freunde und Familie.

Zur Person

Timo Benitz kommt aus Volkertshausen im Hegau und startet mittlerweile für die LG farbtex Nordschwarzwald. Der 25-Jährige studiert in Berlin Luft- und Raumfahrttechnik. Der zweifache Team-Europameister feierte am vergangenen Wochenende in Erfurt seinen dritten Deutschen Meistertitel über 1500 Meter. In einem packenden Finish auf den letzten 100 Metern besiegte der passionierte Posaunist des Musikvereins Volkertshausen seinen Konkurrenten Homiyu Tesfaye in einer Zeit von 3,38:77 Minuten und kann sich nun voll auf die Weltmeisterschaft Anfang August in London konzentrieren. (fei)