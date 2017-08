Handball Tickets für das erste Heimspiel der HSG Konstanz zu gewinnen

Die HSG Konstanz startet am Samstag, 20 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen in die neue Saison der 2. Handball-Bundesliga. Wir verlosen dreimal zwei Tickets für das Spiel.

Die HSG Konstanz startet am Samstag, 20 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen in die neue Saison der 2. Handball-Bundesliga (im Bild aus der Vorsaison setzt sich der Konstanzer Felix Gässler gegen die ASV-Spieler Björn Zintl, links, und Lars Gudat durch). Für diese Partie verlosen wir dreimal zwei Tickets. Wer dabei sein will, muss bis Freitag, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Saisonstart HSG Konstanz" an die Adresse seesport@suedkurier.de schicken. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt. Bild: Peter Pisa