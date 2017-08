Fußball Tickets für das Spiel des SC Freiburg in Radolfzell

Tickets für das Spiel des SC Freiburg in Radolfzell

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg trifft am Donnerstag im Radolfzeller Mettnau-Stadion auf den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (Anstoß 18 Uhr).

Zwar sind bereits alle VIP- und Tribünentickets weg, dennoch lohnt es sich, noch verfügbare Stehplatzkarten zum Preis von 9 Euro (ermäßigt 7/4 Euro) im Vorverkauf zu erwerben, denn durch separate Zugänge reduziert man die Wartezeit am Eingang. An folgenden Vorverkaufsstellen gibt es Tickets: Tourismusbüro am Bahnhof Radolfzell, REWA Immobilien (Seestraße 67), Sparkasse Hegau-Bodensee (Marktplatz Radolfzell), LBS (Höllstraße 4) und Fahrrad Stroppa (Friedingerstraße 1-3, Singen). (jr)