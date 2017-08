Fußball Thorsten Legat: Ich drücke Rielasingen die Daumen

Zu Besuch beim 1. FC Rielasingen-Arlen war Thorsten Legat. Der ehemalige Fußballprofi verrät im Interview, worauf es im DFB-Pokalspiel gegen Dortmund ankommt.

Herr Legat, hat man Sie als Glücksbringer auf die Talwiese geholt?

Wieso?

Sie haben Borussia Dortmund schon mal aus dem DFB-Pokal geworfen.

Echt? Das weiß ich gar nicht mehr.

Mit Werder Bremen 1992, 2:0 im Achtelfinale, Sie im linken Mittelfeld, beide Tore durch Wynton Rufer.

Danke für die schöne Erinnerung. Siege gegen Lüdenscheid-Nord (spöttischer Name für Borussia Dortmund, Anm. der Red.) sind immer etwas Besonderes. Aber im Ernst: Ich habe immer gerne gegen die Borussen gespielt, aber stets Respekt gezeigt vor diesem Verein, auch wenn ich schon auf Schalke gespielt habe. Der BVB ist sportlich eine Macht und wirtschaftlich gut bestückt. Dass dieser kleine Club aus Rielasingen gegen diesen Weltverein antreten darf, ist eine Riesensache.

Hatten Sie die richtigen Tipps für den krassen Außenseiter parat?

Ich hoffe es auf alle Fälle. Vielleicht können die Jungs ja was mitnehmen für das große Spiel am Samstag in Freiburg.

Sind bei diesem Spiel gegen den haushohen Favoriten Kerle mit „Eier inner Buxe“ gefragt? Die haben Sie bei Ihrem letzten Trainerjob beim Landesligisten FC Remscheid gefordert.

Klar, das brauchen die Rielasinger unbedingt. Das wird nicht nur körperlich eine riesige Herausforderung. Auch der Kopf wird ganz entscheidend sein. Rielasingen hat im ersten Verbandsliga-Spiel gegen einen Aufsteiger verloren, und jetzt geht es gegen eine deutsche Spitzenmannschaft, gegen den Titelverteidiger. Die Chance, da was zu holen, ist ganz minimal. Das ist eine große psychische Herausforderung. Aber ich selbst weiß aus Erfahrung, dass der Underdog nicht immer verliert.

Die mentale Stärke wird also eine Rolle spielen. Aber welche fußballerische Taktik empfehlen sie dem Verbandsligisten?

Die Jungs dürfen eines auf keinen Fall gegen Dortmund: mitspielen wollen. Das geht garantiert schief. Die einzige Chance, die Rielasingen-Arlen hat, ist aus einer kontrollierten Abwehr heraus über Außen zu kommen und nicht über die Mitte. Im zentralen Bereich ist der BVB viel zu stark. Außen sind sie zwar auch gut besetzt, aber wenn dann doch mal ein Flankenball in Richtung Dortmunder Strafraum kommt, hält ja vielleicht ein Rielasinger den Kopf zur richtigen Zeit hin. Entscheidend wird sein, wie lange der Außenseiter das 0:0 halten kann. Wenn Dortmund nach 25, 30 Minuten noch kein Tor geschossen hat, dann will ich mal sehen, wie die dann reagieren.

Schauen Sie das Spiel am Samstag im Stadion an?

Da ich den Termin in Rielasingen mit Übernachtung wahrgenommen habe, bleibe ich der Familie zuliebe am Samstag zuhause und schau mir das Spiel an. Aber das kann auch ganz nett werden, ich habe ja in meinem Haus eine große Bar (lacht). Ich drücke den Rielasingern auf alle Fälle die Daumen. Das wird ein einmaliges Erlebnis für die Jungs!

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft? Sieht man Sie nur noch im Fernsehen oder auch mal wieder auf dem Fußballplatz?

Was Fußball angeht, sind diverse Angebote da. Erst vor wenigen Wochen habe ich in China abgesagt nach einer Anfrage als Assistenztrainer. Das kann ich meiner Familie nicht antun, die kommt bei mir immer an erster Stelle. Mal schauen, was in Sachen Fußball noch kommt. Das Fernsehen ist aber auf alle Fälle ein tolles Format für mich. Wenn man da eine Chance bekommt, muss man zugreifen.

Zur Person

Thorsten Legat wurde 1968 in Bochum geboren. Als Profifußballer absolvierte er 243 Bundesligaspiele für den VfL Bochum, für Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart und FC Schalke 04 und schoss dabei 15 Tore. Als Trainer betreute Legat zwischen 2004 und 2016 mehrere Jugend- und Aktiventeams. Seine bisher letzte Station war beim Landesligisten FC Remscheid, bei dem er am 1. Mai 2016 mit sofortiger Wirkung zurücktrat. Abseits des Fußballplatzes war Legat des Öfteren im Fernsehen zu sehen, unter anderem im RTL-Dschungelcamp (2016) und bei „Bauer sucht Frau – Die große Bauernolympiade“. Er lebt mit seiner Frau Alexandra und seinen zwei Söhnen in Wermelskirchen im Bergischen Land.