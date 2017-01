Testspielauftakt für SC Pfullendorf

Der Linzgauer Verbandsligist tritt am Dienstagabend mit Neuzugang Manuel Perkovic beim Landesligisten VfR Stockach an

Fußball: Wie bereits im vergangenen Sommer startet der SC Pfullendorf auch im neuen Jahr seine Testspielserie mit einer Vorbereitungspartie beim Landesligisten VfR Stockach. SCP-Coach Marco Konrad und Neno Rogosic, Trainer der Stockacher, kennen sich noch aus gemeinsamen Pfullendorfer Regionalligazeiten. Am Dienstagabend (19 Uhr, Kunstrasenplatz Osterholz) begegnen sich nun beide Übungsleiter an der Seitenlinie wieder. Auch wenn es nur ein Testspiel ist, hat der Verbandsligist noch Wiedergutmachungsbedarf, nachdem der SCP im Sommer beim ersten Aufeinandertreffen im Juli im Osterholz mit 1:4 gewaltig ausrutschte. Mittlerweile wirkt das Team von Marco Konrad mit seiner jungen Mannschaft im Verbandsliga-Alltag weitaus gefestigter. Durch die Siegesserie unmittelbar vor der Winterpause konnte die Ausgangsposition in Sachen Klassenverbleib deutlich verbessert werden. Selbst auf Platz acht sind es für den Sportclub, den derzeit nur ein Zähler von der Nichtabstiegszone trennt, theoretisch nur sechs Punkte Rückstand. Die Zielsetzung bleibt aber einzig der Ligaerhalt.

Das Duell am Dienstag gegen den Landesligazehnten VfR Stockach will Konrad in erster Linie dazu nutzen, um die physischen Fähigkeiten weiter zu verbessern. Auch das Resultat lässt der ehemalige Bundesligaspieler nicht außen vor: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, sind uns aber bewusst, in welchem körperlichen Zustand wir sind und dass auch einige mit schweren Beinen antreten werden.“ Oberste Priorität hat für Konrad „der erste Spieltag nach der Winterpause“.

Verstärkung erhält der SC Pfullendorf durch Neuzugang Manuel Perkovic. Der 20-jährige Kroate kommt aus seiner Heimat vom NK Rovinj. Perkovic ist beim Sportclub für die linke Defensivseite vorgesehen, kann aber auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. „Ich freue mich auf die Herausforderung beim SCP“, sagt der Linksfuß, der bereits im Dezember zum Probetraining im Pfullendorf weilte und auf Anhieb überzeugen konnte. Nachdem die letzten Details mit der Fifa geklärt wurden, erhielt Perkovic am Montag die sofortige Spielberechtigung und wird damit beim Testspiel in Stockach sein Debüt im SCP-Dress geben. (stl)