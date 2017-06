Fußball Testspiel des SC Freiburg in Radolfzell wird verschoben

Testspiel des SC Freiburg in Radolfzell wird verschoben

Das für Donnerstag, 20. Juli, geplante Spiel des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg bei seinem Kooperationspartner FC 03 Radolfzell muss aus organisatorischen Gründen verschoben werden. Ein Ersatztermin wurde aber bereits gefunden

Statt in der Sommerpause wird der SC Freiburg in der Länderspielpause am Donnerstag, 31. August, ein Testspiel im Radolfzeller Mettnau-Stadion austragen. Wer Gegner der Mannschaft von Trainer Christian Streich sein wird, steht noch nicht fest, ebenso die Anstoßzeit.