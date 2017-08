Handball Testlauf für TuS Steißlingen im Mindlestal

Bei zwei Vorbereitungsturnieren stellen sich der TuS Steißlingen und die A-Jugend der JSG Hegau hochkarätigen Gegnern.

Handball: Aufsteiger TuS Steißlingen beginnt am Samstag um 13 Uhr mit dem traditionellen Viererturnier. Neben dem heimischen Neu-Oberligisten nehmen die beiden Württembergligisten TSV Bad Saulgau und HSG Fridingen/Mühlheim sowie der Schweizer Drittligist HC Romanshorn teil. Die beiden schwäbischen Vereine sind keine Unbekannten, da beide sowohl vergangenes Jahr am Turnier teilnahmen, als auch in der laufenden Saisonvorbereitung bereits Gegner der Steißlinger waren. „Zwei Wochen vor dem Start der Saison haben alle Spieler in drei Spielen à 40 Minuten die Chance, sich für den Sprung in den Kader aufzudrängen. Schwäbische und Schweizer Mannschaften sind meistens sehr robust und gut in der Abwehr – genau das, was uns auch in der BWOL erwarten wird“, so TuS-Trainer Jonathan Stich. Neben Erkenntnissen für die Zusammenstellung des Teams für die erste Saisonphase bietet sich für die deutlich veränderte Steißlinger Mannschaft auch die Möglichkeit, sich weiter einzuspielen.

Während mit Julian Kalweit, Daniel Weber, Thomas Lindner, Fabian Blum, Fabian Rihm und Steffen Maier starke Stützen aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen, konnte sich der TuS mit Talenten aus der A-Jugend-Meistermannschaft und mit zwei erfahrenen Spielern aus der Region verstärken. Mit Linksaußen Manuel Dreher und Rückraumspieler sowie Abwehrspezialist Bastian Dannenmeyer, jeweils aus der Landesliga, konnten zwei starke Ergänzungen für die Kaderbreite verpflichtet werden. Aus der eigenen Jugend wurden die vielversprechenden Talente Louis Rothkirch, Claudio Gattinger, Lennart Sieck und Maik Nägele in die erste Mannschaft befördert. Vor allem Kreisläufer Sieck nutzte die Vorbereitung, um sich nachhaltig für die erste Sechs zu empfehlen. Aufgrund der noch anhaltenden Verletzung des etatmäßigen Rechtsaußen Fabian Maier (Kreuzbandriss) werden auch dem pfeilschnellen Linkshänder Maik Nägele gute Chancen auf Spielanteile eingeräumt.

Neben den Genannten stößt nach einem Jahr Handballpause Publikumsliebling Timo Ströhle wieder zur Mannschaft, was auf der Linksaußen-Position zu einem interessanten Dreikampf führt. Zudem kommen mit Torhüter Dominik Walter und im Verlauf der Vorrunde mit Abwehrrecke Philipp Klotz zwei Langzeitverletzte und damit gefühlte Neuzugänge wieder zurück in die Mannschaft. Trotz des nominell breiten Kaders führten häufige Abwesenheiten durch Urlaub und Verletzungen dazu, dass selten mit der kompletten Mannschaft trainiert werden konnte. Zudem musste Trainer Stich selbst gesundheitsbedingt über mehrere Wochen durch seinen Co-Trainer Sascha Spoo ersetzt werden. Dies führte zu einer insgesamt nicht optimalen Vorbereitung, wodurch vieles auf die letzten beiden Trainingswochen vor dem Saisonauftakt am 10. September beim TSV Deizisau ankommen wird. Insofern kommt das anstehende Heimturnier sehr gelegen, da es hilft, bestehende Schwachpunkte zu erkennen und daran gezielt in den kommenden Wochen zu arbeiten.

Am Sonntag trifft dann die A-Jugend der JSG Hegau ab 13 Uhr auf internationale Gegner. Im Rahmen des erstmals ausgetragenen Ottilien-Quelle-Cups darf der Südbadenligist hochkarätige Gegner begrüßen: Neben dem Bundesligisten HSG Konstanz haben die beiden Schweizer Spitzenclubs Pfadi Winterthur und HSG Aarau Ost zugesagt. Auch hier dürfen aussagekräftige Hinweise zum Zwischenstand in der Saisonvorbereitung erhofft werden. Beim Team der JSG Hegau gab es nach der zuletzt errungenen Südbadischen Meisterschaft einen deutlichen Umbruch. Besonders interessant dürfte sein, wie sich die Jungs von Trainer Oliver Graf gegen diese Top-Clubs schlagen. Der Eintritt für beide Turniere ist frei. (mw)

Zeitplan

Samstag, Aktiven-Turnier: 13 Uhr: TuS Steißlingen – HSG Fridingen-M., 14 Uhr: HC Romanshorn – TSV Bad Saulgau, 15 Uhr: TuS Steißlingen – HC Romanshorn, 16 Uhr: TSV Bad Saulgau – HSG Fridingen-M., 17.15 Uhr: HSG Fridingen-M. – HC Romanshorn, 18.15 Uhr: TuS Steißlingen – TSV Bad Saulgau

Sonntag, A-Jugend-Turnier: 13 Uhr: JSG Hegau – HSG Konstanz, 14 Uhr: HSG Aargau Ost – Pfadi Winterthur, 15 Uhr: Pfadi Winterthur – JSG Hegau, 16 Uhr: HSG Konstanz – HSG Aargau Ost, 17.15 Uhr: Pfadi Winterthur – HSG Konstanz, 18.15 Uhr: JSG Hegau – HSG Aargau Ost