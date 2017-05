Tennis Tennisnachwuchs ist auch bei Hitze spitze

130 Nachwuchsspieler kämpfen bei den LBS Cup Tennis-Jugendmeisterschaften auf der Anlage des TC Konstanz um die Bezirksmeister-Titel. Bezirksjugendwart Nitsch lobt das Leistungsniveau der jungen Spieler

Tennis: Anastasia Vasylenko (TC BW Villingen) und Jonas Lemke (TC BW Donaueschingen) bei den U8, Malena Joerger (TC BW Donaueschingen) und Lasse Bohr (TC BW Villingen) bei den U9, Michelle Stepanov (TC BW Villingen) und Marvin Duttlinger (TC Bonndorf) bei den U10, Mirabell Ehret (TC Konstanz) und Lukas Krauss (TC BW Villingen) bei den U12, Tijana Maksimovic (TC BW Donaueschingen) und Felix Kopecky (TC BW Villingen) bei den U14, Arne Steffan (TC Konstanz) bei den U16 sowie Phil Exner (TC Konstanz) sind die neuen Meister im Bezirk Schwarzwald-Bodensee.

Die Nachwuchshoffnungen setzten sich bei den LBS Cup Tennis-Jugendmeisterschaften auf der Anlage des TC Konstanz durch und haben sich damit zum Teil für die Baden-Württembergischen Meisterschaften am kommenden Wochenende qualifiziert. Der neue Bezirksjugendwart Tim Nitsch, der die Turnierpremiere mit Hilfe seines Teams mit Bravour meisterte, war mit der Veranstaltung sehr zufrieden: „Der Nachwuchs hat Tennis auf hohem Niveau abgeliefert, auch bei Temperaturen über 30 Grad. Die Spiele waren jederzeit fair."

Bei den Jüngsten im Kleinfeld (U8) setzte sich bei den Mädchen in den Gruppenspielen Anastasia Vasylenko vor ihrer Club-Kollegin Maja Sauter (TC BW Villingen) durch. Bei den Jungs hatte Jonas Lemke aus Donaueschingen die Nase vorn, gefolgt von Dion Zerr (TC Stockach). Bei den Juniorinnen U9 im MidCourt gewann Malena Joerger vor Finja Eckert (TC Allensbach) und Emily Linka (TC Konstanz). Bei den Junioren U9 setzte sich im Finale der ungesetzte Lasse Bohr mit 5:3 und 5:3 gegen seinen ebenfalls ungesetzten Vereinskollegen Raffael Rudel (TC BW Villingen) durch. Bohr qualifizierte sich gegen Luis Jäggle (TC BW Donaueschingen) für das Finale, Rudel gewann das Halbfinale gegen Lukas Hannawa (TC Konstanz). In der Nebenrunde ging David Greiner (TC Stockach) als Sieger vom Platz.

Hart kämpfen musste Michelle Stepanov, um im Juniorinnen-U-10-Finale gegen Kimberly Tran (DJK Singen) im Match-Tiebreak mit 11:9 zu gewinnen. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde bei den U-10-Junioren Marvin Duttlinger mit einem Zu-Null-Erfolg über Frederick Seidinger (TC Konstanz). Im Spiel um Platz drei setzte sich Nils Riegel (TC Markdorf) gegen Maximilian Puschmann (TC Konstanz) durch.

Bei den Juniorinnen U12 standen sich mit Gina Betzner (TC BW Villingen) und Mirabell Ehret die an eins und zwei gesetzten Spielerinnen gegenüber. In einer spannenden Partie gewann Betzner den ersten Satz mit 6:2 und Ehret den zweiten Durchgang mit 6:3. Der Match-Tiebreak brachte dann mit 10:8 die Entscheidung zugunsten der Lokalmatadorin. In der Nebenrunde setzte sich Sina Bader (TC Weilersbach) durch. Mit einem deutlichen Erfolg über den an eins gesetzten Milo Leuenberger (TC BW Villingen) erreichte dessen Vereinskollege Lukas Krauss das Finale der U-12-Junioren gegen Florian Zeh (TC Konstanz), der kampflos ins Endspiel gelangt war. Mit einem 6:4- und 6:2-Sieg holte sich der Villinger den Titel. In der Nebenrunde setzte sich Henry Schmidt (TC Konstanz) mit 6:4 und 6:0 gegen Noah Dietze (TC Radolfzell) durch.

Obwohl es die an eins gesetzte Tijana Maksimovic bei den Juniorinnen U14 nach einem 6:1 im ersten Satz und einer deutlichen Führung im zweiten Satz in einem hochklassigen Finale gegen Leonie Schulz (TC Markdorf) noch einmal spannend machte, konnte sich die Donaueschingerin letztlich mit 6:4 den Titel sichern. Einen Überraschungssieger gab bei den Junioren U14: Der ungesetzte Felix Kopecky schlug seinen ebenfalls ungesetzten Vereinskollegen Jannis Knackmuß (TC BW Villingen) im Finale mit 6:2 und 6:1. Kopecky schaltete im Halbfinale den Favoriten Tobias Koller (TC BW Villingen) aus, Knackmuß gewann gegen Nick Dufner (TC 1902 Überlingen). Niklas Dietze (TC Radolfzell) setzte sich in der Nebenrunde durch.

Mit Arne Steffan siegte bei den Junioren U16 der an drei gesetzte Lokalmatador mit 6:0 und 6:4 gegen den an zwei gesetzten Felix Messmer (TC BW Villingen). Steffan schaltete im Halbfinale den Favoriten Patrick Putschbach (TC BW Villingen) in einem knappen Match aus, Messmer qualifizierte sich mit einem Erfolg über Pius Veser (TC Singen) fürs Finale. Marcus Hemlein (TC Radolfzell) setzte sich in der Nebenrunde durch. Auf seiner Heimanlage gab Phil Exner in den Gruppenspielen der U18 Junioren keinen Satz ab und holte sich überlegen vor Henri Ohl (TC RW Tiengen) den Titel.