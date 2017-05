Leichtathletik Teilnehmerrekord bei Kinderleichtathletik in Engen

Beim Saisonstart für die jüngsten Leichtathleten waren 18 Mannschaften im Hegaustadion im Einsatz.

Leichtathletik: Nachdem die älteren Athleten und Athletinnen bereits am Samstag in die Saison gestartet waren, wurde am Sonntag die Bahn für die jüngsten Leichtathleten des Bezirks eröffnet. In der Kinderleichtathletik zählt nicht das Ergebnis des Einzelnen, sondern das Mannschaftsergebnis. Gestartet wird in alternativen Disziplinen, die auf die technischen Wettkampfdisziplinen vorbereiten sollen. 18 Mannschaften nahmen am Wettkampf teil.

In der U8 stellten die Kinder ihr Können bei der Einbein-Hüpfer-Staffel unter Beweis. Das Team, das am schnellsten durch einen Reifen-Parcours springen konnte, holte sich den Sieg. Des Weiteren zeigten die Kinder ihre Sprintfähigkeiten auf einer Strecke von 30 Metern aus liegender und sitzender Position und letztlich aus dem Hochstart. Zum Abschluss wurde die Biathlon-Staffel durchgeführt. Die Kinder mussten hier 300 Meter rennen und mehrere Hütchen abwerfen. Für jedes nicht getroffene Hütchen musste, wie im echten Biathlon, eine Strafrunde absolviert werden, bevor der Staffelstab an die nächsten Läufer übergeben werden durfte. Unschlagbar an diesem Tag waren die „Starken Löwen“ von der LG Radolfzell. Dahinter platzierten sich die „TV Engen Stars“ und die „Finsterlinge“ vom TuS Bodman.

Auch die Kinder der U10 lieferten sich einen spannenden Wettkampf. Sie stellten ihr Können im 40m-Sprint und im Medizinballstoßen unter Beweis. Außerdem wurde die Zeit gestoppt, während sie Wechselsprünge durch eine Reifenbahn durchführten. Im Finale wurde auch hier die Biathlonstaffel über 400 Meter bestritten. Die „TV Engen Stars“ holten sich den Sieg vor den „Schnellen Blitzen“ der LG Radolfzell und dem TuS Bodman.

In der U12 nähern sich die Disziplinen mehr der Jugendleichtathletik an, um die Kinder auf die originalen Leichtathletikdisziplinen vorzubereiten. In Anlehnung an den Weitsprung zeigten die Kinder ihre Sprungkraft im 5er-Sprung durch eine Reifenbahn. Der weiteste Sprung ging in die Wertung ein. Im 50m-Sprint aus Startblöcken und dem Medizinball-Stoßen war schon jetzt das eine oder andere Sprint- oder Wurftalent zu erkennen. Zum Abschluss versammelten sich alle Kinder der U12 zum 800m-Verfolgungslauf. Die Mannschaften starteten zeitlich versetzt, entsprechend ihren erreichten Punkten in den vorangegangenen Disziplinen. Die „TV Engen All Stars“ erkämpften sich einen 15-Sekunden-Vorsprung und durften somit als Erste an die Startlinie. Dahinter starteten die „Aachsprinter“ vom TV Rielasingen, und 29 Sekunden nach dem Start der Engener begannen auch die „B-Tigers“ vom TuS Bodman ihr Rennen. Die Rielasinger und auch die Kinder aus Bodman konnten die Engener nicht mehr einholen. Somit sicherte sich der TV Engen den zweiten Sieg des Tages. Auf Platz zwei und drei platzierten sich die „Aachsprinter“ und die „B-Tigers“.

Nach einer erfolgreichen Durchführung des ersten Kinderleichtathletik-Wettkampfs der Saison mit vielen zufriedenen und stolzen Kindern nach der Siegerehrung, konnte Isabel Lang als Hauptorganisatorin eine positive Bilanz ziehen. (mb)