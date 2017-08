Fußball Taktik der SG Illmensee/Heiligenberg geht auf

Nach der 0:5-Auftaktschlappe gegen den SV Orsingen-Nenzingen hat sich der Bezirksliga-Neuling SG Illmensee/Heiligenberg mit einem 3:2-Sieg gegen den Hattinger SV rehabilitiert.

Fußball, Bezirksliga: Bei der 0:5-Auftaktschlappe gegen den SV Orsingen-Nenzingen musste der Aufsteiger SG Illmensee/Heiligenberg noch einiges an Lehrgeld zahlen. Nun konnte die Mannschaft von Trainer Marco Kernler beim überzeugenden 3:2-Sieg über den Hattinger SV den ersten Dreier einfahren. Mit zwei blitzschnellen Kontern sorgte Kernlers Team schon nach fünf gespielten Minuten für die Vorentscheidung und ließ eine knappe Viertelstunde später sogar noch den dritten Treffer folgen.

„Es ging genauso auf, wie wir es geplant hatten“, freut sich Kernler. „Wir haben den Gegner spielen und kommen lassen, um die Abwehr nach vorne zu locken und dann mit schnellem Umschaltspiel erfolgreich zu sein.“ Die etwas defensivere Taktik hatte der Trainer der Mannschaft nach der herben Niederlage am ersten Spieltag verordnet. „Wir wollten abwarten und einfach mehr Sicherheit haben“, verrät Kernler. „Das Spiel in der Bezirksliga ist so viel schneller und man darf sich keine Pausen gönnen, da ist diese Taktik als Aufsteiger vielleicht klüger – gerade angesichts unserer langen Verletztenliste.“ Trotzdem überlegt er, die Ausrichtung des Teams im Saisonverlauf eventuell erneut anzupassen. „Das geht allerdings erst, wenn wir richtig in der Liga angekommen sind und eine offensivere Ausrichtung auch über 90 Minuten durchhalten können“, meint er. „Das braucht noch seine Zeit.“

Gute Auftritte, wie jener gegen Hattingen, sind dabei natürlich hilfreich. „Ich war früh sicher, dass wir die Führung über die Zeit bekommen“, sagt Kernler. „Ich hätte sogar noch damit gerechnet, dass wir vielleicht das 4:1 machen. Das 2:3-Strafstoßtor fiel dann quasi mit dem Schlusspfiff und war auch eher ein Geschenk des Schiedsrichters an den Gegner.“

Das muss auch Slobodan Maglov, Trainer des Hattinger SV, eingestehen. „Natürlich sind solche Situationen immer schwierig, aber ich glaube nicht, dass es ein absichtliches Handspiel war“, gibt er zu. Über die Leistung seines Teams ärgert sich Maglov maßlos. „Wir haben heute wirklich schlecht gespielt, das war das zweitschlechteste Spiel, seit ich Trainer beim Hattinger SV bin“, meint er verstimmt. Vor allem der gegnerische Blitzstart nagt an ihm. „Das war der Knackpunkt“, glaubt Maglov. „Die haben ihre Chancen genutzt, wir haben komplett verschlafen – der Sieg war verdient.“

Den Grund für den schlechten Auftakt in die Liga hat der HSV-Coach bereits ausgemacht. „Wir haben momentan körperliche Probleme“, sagt Maglov. „Viele Spieler waren im Urlaub und kommen erst nach und nach zurück.“ Trotzdem soll das nicht als Ausrede gelten. „Wir müssen unsere komplette Einstellung ändern und an die guten Leistungen der vergangenen Rückrunde anknüpfen“, fordert der erfahrene Trainer. „Dann klappt es auch wieder.“