Handball Tabellenführer TuS Steißlingen unter Druck

Der Hegauer Südbadenligist empfängt den TuS Schutterwald, während das Schlusslicht HSG Mimmenhausen-Mühlhofen auf den Tabellenfünften Muggensturm/Kuppenheim trifft

Handball, Südbadenliga: TuS Steißlingen – TuS Schutterwald (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den TV Oberkirch treten die Südbadenliga-Handballer des TuS Steißlingen nach zwei Auswärtspartien wieder vor heimischen Publikum an. Dabei darf man sich auf ein hochklassiges Duell freuen, ist doch mit dem TuS Schutterwald eine erfahrene und starke Mannschaft zu Gast in der Steißlinger Mindlestalhalle. Schutterwald startete denkbar schlecht in die Saison und fand sich rasch auf einem Abstiegsplatz wieder. Nur eines der ersten sechs Saisonspiele konnte das Team von Trainer Simon Herrmann für sich entscheiden. Gegen den TuS gelang den „Roten Teufeln“ dann der Befreiungsschlag, als sie – angeführt von Ex-Bundesligaspieler Gerrit Bartsch – in eigener Halle mit 32:28 gewannen. Seitdem haben sich die Schutterwälder stetig nach vorne gearbeitet und liegen mittlerweile auf Rang vier. Prunkstück der Gäste ist die beste Abwehr der Liga, die lediglich 24,7 Treffer pro Spiel kassiert hat. Im Angriff verfügt Schutterwald über ein breites Kollektiv von guten Spielern. Vor allem Linkshänder Michael Herzog spielt seit Jahren auf höchstem Niveau und ist mit 119 Treffern der beste Torschütze der Gäste.

So wird es für die Steißlinger Mannschaft von Trainer Jonathan Stich eine nicht minder schwere Aufgabe als zuletzt gegen den TV Oberkirch. Da Steißlingen jetzt nur noch drei Punkte Vorsprung vor den Oberkirchern hat, sind die beiden kommenden Heimspiele gegen Schutterwald und Elgersweier umso wichtiger. Der Tabellenführer darf sich in dieser entscheidenden Phase der Saison vor allem zu Hause keine Patzer mehr erlauben. Dazu benötigt der TuS Steißlingen eine starke Leistung über 60 Minuten. So waren fünf schwache Minuten gegen Oberkirch zuletzt fünf zu viel – und die Hegauer gaben das Spiel leichtfertig aus der Hand. Dies soll nun gegen Schutterwald besser werden. Dabei können die Steißlinger seit Längerem wieder auf den vollen Kader zurückgreifen und so hoffentlich die wichtigen Punkte einfahren. „Es gibt keine Ausreden mehr. Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir das Spiel gegen Schutterwald gewinnen. Dafür brauchen wir den größtmöglichen Einsatz aller Spieler“, ist sich Trainer Stich der Wichtigkeit der kommenden Begegnung bewusst. (mw)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen – SG Muggensturm/Kuppenheim (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle BZ Salem). – Vor gut vier Monaten fuhr die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen die weite Strecke zum Pflichtspiel bei der SG Muggensturm/Kuppenheim. Die SG war damals Spitzenreiter der Südbadenliga, die HSG fand sich nach dem Aufstieg am Ende der Liga wieder – und trotzdem gewann sie das Hinspiel mit 31:30. Eine große Überraschung. Denn die vorhergehenden Auswärtsspiele hatten die Linzgauer hoch verloren. Muggensturm/Kuppenheim orientiert sich im Endspurt der Meisterschaft weiterhin Richtung Tabellenspitze, die HSG hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufgegeben. Es gibt zwar eine rechnerische Möglichkeit, bei vier ausbleibenden Spielen noch acht Punkte zu holen, aber nach den Leistungen der vergangenen Partien traut niemand der Mannschaft diese Herkulesleistung zu.

Spielertrainer Johannes Braun hat einen schweren Stand. Denn die Jungtalente seines Vereins, die mit ihren Einsätzen in der Südbadenliga das Mannschaftsniveau deutlich angehoben haben, wurden noch vor Ende der Runde abgeworben. Schon im letzten Spiel musste Braun mit einem stark ersatzgeschwächten Team antreten. Wenn er schon am Wochenende keinen Zugriff mehr auf die vereinseigenen Talente hat, kann es sein, dass eine Mannschaft auf der Platte steht, die noch nie in der Zusammenstellung ein Pflichtspiel bestritten hat. (tav)