TV Zizenhausen gewinnt zweimal in fremder Halle

Am vorletzten Spieltag schafft der TV Zizenhausen mit zwei 7:1-Auswärtssiegen bei der KSG Gerlingen und dem BV Rastatt den Sprung auf Rang zwei der Baden-Württemberg-Liga.

Badminton, Baden-Württemberg-Liga

KSG Gerlingen

TV Zizenhausen

1:7

Die Stockacher Vorstädter traten die Auswärtsfahrten in der Stammbesetzung mit Daniela Frahm, Solveigh Berg, Andreas Bühler, Timo Wernet, Mathias Baron von Schilling und Georg Ebner an. Beim Tabellenletzten KSG Gerlingen kämpften Frahm und Berg sich nach verlorenem ersten Satz gegen Widmaier/Ladwig mit 21:12 ins Spiel zurück. Im sehr ausgeglichenen dritten Satz hatten sie mit 22:20 die Nase vorn. Im Herrendoppel taten sich Bühler und von Schilling gegen Spahr/Kesper nur im ersten Satz etwas schwer, holten aber mit 22:20/21:16 den zweiten Sieg. Ebner und Wernet behielten gegen Schneider/Raich mit 21:16/21:18 ebenfalls die Oberhand – und es stand 3:0.

Bühler fand gegen Patrick Schneider nicht ins Spiel, doch nach dem 13:21 erreichte Bühler mit 21:13 er den Satzausgleich. Ungefährdet gewann er den Entscheidungssatz mit 21:13. Berg ging gegen Simone Widmaier mit 21:18 in Führung, unterlag aber noch mit 16:21 und 8:21. Der Zizenhauser Mannschaftskapitän Wernet machte es gegen Patrick Spahr im ersten Satz spannend, konnte sich aber danach klar durchsetzen zum 22:20/21:14. Ebner drehte gegen Patrick Kesper das Spiel und siegte mit 16:21/21:14/21:13. Im Mixed machten es Frahm und von Schilling gegen Ladwig/Raich nochmals spannend, doch nach dem 18:21/21:17/21:17 fuhren die Stockacher mit einem 7:1-Sieg im Gepäck zuversichtlich zum Tabellennachbarn BV Rastatt.

BV Rastatt

TV Zizenhausen

1:7

Mit starker Leistung sicherten Frahm und Berg gegen Grimm/Schirmer mit 21:16/21:11 den Sieg im Damendoppel. In den Herrendoppeln setzten sich Bühler/von Schilling gegen Bayer/Kexel mit 21:16/21:23 durch, Wernet/Ebner schlugen Boris/Busch mit 22:20/21:15. Berg holte gegen Lea Schirmer mit 21:15/21:18 einen weiteren Sieg. Bühler gewann gegen Marcus Bayer den ersten Satz mit 21:12, doch Bayer kam stark auf und glich aus (26:24). Den Entscheidungssatz gewann die Zizenhauser Nummer eins und mit 21:16. Für Teamkapitän Wernet lief es gegen Andreano Boris nicht so gut. Ohne überhaupt richtig ins Spiel zu finden, ging der erste Durchgang überdeutlich an den Nordbadener, danach steigerte sich Wernet, doch reichte es am Ende nicht mehr – beim 7:21/19:21 konnten die Gastgeber ihren ersten Sieg feiern. Im vorletzten Spiel überzeugten Frahm und von Schilling nochmals im Mixed gegen Grimm/Busch mit einem klaren 21:10/21:15-Sieg. Im abschließenden dritten Herreneinzel setzte Ebner gegen Markus Kexel mit 21:15 und 21:18 den Abschlusssieg. Mit diesen beiden Auswärtserfolgen kletterte der TV Zizenhausen auf den zweiten Tabellenplatz der Baden-Württemberg-Liga. (ob)