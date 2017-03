TV Zizenhausen feiert ein starkes Finale einer starken Saison

Das Badmintonteam des TV Zizenhausen überzeugt mit zwei Siegen zum Abschluss der Baden-Württembergliga und beendet die Runde als Tabellenzweiter.

Badminton, Baden-Württembergliga

TV Zizenhausen

BSV Eggenstein/Leopoldshafen

6:2

Am letzten Spieltag der Saison 2016/17 konnte der TV Zizenhausen gegen die Nordbadener Mannschaften vom BSV Eggenstein/Leopoldshafen und SG Waghäusel wieder in der stärksten Aufstellung mit Solveigh Berg, Daniela und Jennifer Frahm sowie Timo Wernet, Andreas Bühler, Matthias von Schilling und Georg Ebner antreten. Für die Partie gegen Tabellenführer Eggenstein/Leopoldshafen war TV-Teamkapitän Timo Wernet zuversichtlich, nachdem das an Nummer eins spielende Nachwuchstalent Niclas Kirchgeßner bei den Gästen nicht am Start war.

Zizenhausen stellte schnell die Weichen auf Erfolg. Bühler und von Schilling holten gegen Hai Ha Nguyen/Maximilian Rudolf mit 21:17/21:17 den ersten Sieg. Herausragend war die Leistung von Jennifer Frahm und Berg im Damendoppel gegen Dorothee Schumacher/Julia Reitz. Im mit Abstand besten Spiel der Saison setzten sich die beiden mit 15:21/21:17/21:19 durch. Wernet und Ebner standen dem in nichts nach und gewannen gegen Fabrice Müller/Fabian Schlenga mit 15:21/21:14/21:7. Beim Stand von 3:0 standen dann die Einzel auf dem Programm.

Bühler zwang dem Eggensteiner Nguyen sein druckvolles Spiel auf und der erste Satz ging mit 21:17 an den Lokalmatador, den zweiten gewann er sogar mit 21:4. Berg zeigte gegen Schumacher eine klasse Leistung, musste sich aber mit 18:21 und 17:21 geschlagen geben. Wernet legte gegen Rudolf ein blitzsauberes Spiel hin und siegte 21:7/21:17. Ebner ließ Schlenga nach einem 21:16 im zweiten Durchgang beim 21:6 kaum noch eine Chance. Im Mixed konnten die Zuschauer nochmals Badminton nur vom Feinsten erleben. Daniela Frahm und von Schilling unterlagen in einem packenden und spannenden Spiel gegen Reiz/Müller mit 19:21/21:9/24:26. Somit feierte das Zizenhauser Team einen überraschenden 6:2-Sieg gegen den bereits vorzeitig feststehenden Meister der Baden-Württembergliga.

TV Zizenhausen

SG Waghäusel

7:1

Mit großer Euphorie gingen die Stockacher Vorstädter in der gleichen Aufstellung in die Partie gegen Waghäusel. Im Team der Gäste stand an Nummer eins der bärenstarke und ungeschlagene Chinese Zewei Xie. Gegen ihn und Christoph Lechner fand das Zizenhauser Top-Doppel Bühler/von Schilling nach dem 16:21 im ersten Satz immer besser ins Spiel und glich mit 21:16 aus. Im Entscheidungssatz feierten sie mit 21:15 einen Sieg gegen die bisher ungeschlagenen Gäste. Jennifer Frahm/Berg zeigten wiederum eine tolle Leistung und steuerten gegen Schäfer/Amineva mit 21:11/21:12 den zweiten Sieg bei. Einmal mehr zeigten Wernet/Ebner beim 21:8/21:10 gegen Benz-Baldas/Epp ihre Spielstärke.

Trotz starker Leistung konnte Bühler gegen das harte und schnelle Spiel von Xie nichts entgegensetzen und unterlag mit 11:21/10:21. Dies brachte die Mannschaftkollegen jedoch nicht aus der Ruhe, denn Wernet sicherte gegen Benz-Baldas mit 21:11/21:14 einen weiteren Sieg. Gegen Berg hatte Amineva beim 21:13/21:15 das Nachsehen. Georg Ebner setzte sich gegen Epp in einem ausgeglichenen Spiel mit 21:19/21:18 durch. Das Mixed brachten Daniela Frahm und von Schilling ebenfalls in zwei Sätzen mit 21:19 und 21:16 nach Hause. Somit belegt der TV Zizenhausen nach dem 7:1-Sieg zum Abschluss der Saison Platz zwei. (ob)