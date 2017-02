TV Pfullendorf verliert Topduell

Während die Linzgauer eine 18:23-Heimniederlage gegen den TV St. Georgen hinnehmen müssen und auch die SG Allensbach/Dettingen und der TuS Steißlingen verlieren, feiern die DJK Singen und der TV Ehingen Siege in der Handball-Landesliga

Handball, Landesliga

TV Pfullendorf

TV St. Georgen

18:23 (10:12)

Der TV Pfullendorf wollte in der gut gefüllten Stadthalle am Jakobsweg im Duell mit dem Tabellenführer TV St. Georgen die letzte Niederlage gegen die DJK Singen wiedergutmachen, was jedoch nicht gelang. Das Spiel begann ganz im Sinne der Gäste – 0:5 (11.). Dann jedoch wachten die Pfullendorfer auf und führten in der 17. Minute plötzlich mit 6:5. Das Spiel war geprägt von zwei starken Abwehrreihen und etlichen Zeitstrafen. Beim Stand von 10:12 ging es in die Kabinen. Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste auf 10:14. Pfullendorf kam immer wieder bis auf ein Tor heran, schaffte es jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die Gastgeber setzten noch einmal alles auf eine Karte und nahmen die Gäste in Manndeckung. Allein, es brachte nichts, sodass es am Ende 18:23 hieß. Nun müssen die Pfullendorfer nach den zwei Niederlagen wieder hart arbeiten, um in der Liga nicht nach unten durchgereicht zu werden. Am Samstag ist der TV Pfullendorf zu Gast bei der HSG Freiburg. (std)

TV Pfullendorf: Thews, Yaren (Tor); Lehmann (1), D. Sugg (4), Luu Duc (2), T. Brändlin, Staudacher (1), F. Brändlin, T. Scheitler (2), M. Scheitler (2), Michelberger (3), Kempf (2), Hegge, Robotka (1).

Allensbach/Dettingen

HSG Freiburg

19:34 (8:16)

Die SG Allensbach/Dettingen zeigte nach zwei ordentlichen Auswärtsauftritten ihre schwächste Saisonleistung und erhielt beim 19:34 eine Lehrstunde von der HSG Freiburg. Schnell führten die Freiburger mit 3:7, ohne dafür groß glänzen zu müssen. Die SG blieb im Angriff ohne Durchschlagskraft, und die ansonsten gut agierende Abwehr fand keinerlei Abstimmung. So zog die HSG bis zur Pause Tor um Tor auf 8:16 davon. Die Gäste bauten ihren Vorsprung weiter über 13:22 (40.) auf 15:27 (50) aus und gewannen verdient mit 34:19. Mit hängenden Köpfen verließen die Gastgeber das Spielfeld. Kein Akteur erreichte nur annähernd Normalform, was dann unterm Strich dann eben auch zu so einer hohen Niederlage führte. Jetzt heißt es schnellstens die Kurve kriegen und sich neu sammeln. Denn die kommenden Partien werden sicherlich für den weiteren Saisonverlauf richtungsweisend sein. Die Mannschaft hat jetzt eine Woche Zeit, um dieses negative Ereignis zu verarbeiten und am Samstag in Brombach eine Reaktion zu zeigen.

SG Allensbach/Dettingen: Amann, Beckmann (Tor); Uecker, Dzialoszynski (2), König (4), Ch. Karrer (1), Deggelmann, Weltin, Bauer (6/3), B. Armbrüster, F. Armbrüster (2), St. Karrer (1), A. Hänsel (1), Bühler (2).

TV Ehingen

ESV Weil a.R.

30:29 (14:18)

Kein Spiel für schwache Nerven war die Begegnung zwischen dem TV Ehingen und dem ESV Weil. Nach ausgeglichenem Beginn und einer längeren Führungsphase der Gäste konnten die Hegauer das Ruder herumreißen und sich mit 30:29 für die Hinspielniederlage revanchieren. Nach dem Ehinger 4:2 entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Führung ständig wechselte, ehe die Weiler bis zur Pause gegen im Abschluss schwache Gastgeber auf 14:18 davonzog. Ehingen verkürzte schnell auf 16:18 (32.), doch immer wenn der TVE die Möglichkeit hatte, auszugleichen oder in Führung zu gehen, scheiterten die Angreifer. In der 57. Minute schwächte sich Weil mit einer Zweiminutenstrafe und Ehingen machte aus dem 26:27 ein 28:27. In einer spannenden Schlussphase glich Weil immer wieder aus, doch der TVE sicherte sich den 30:29-Erfolg. Mit dem vierten Sieg in Folge haben sich die Hegauer aus dem Abstiegsstrudel befreit. Am Sonntag geht es für den Tabellensechsten nach Ringsheim, bevor die Fasnet für eine kurze Spielpause sorgt. (js)

TV Ehingen: Beck, Kiyici (Tor); Jäger, Merk, Dannenmayer (5), Schädler (2), Galic (4), Stodtko (6), Gaie (8/4), Sartena, D. Stengele (1), P. Stengele, Güntert (4).

SG Maulburg/Steinen

TuS Steißlingen II

28:27 (12:13)

Der TuS Steißlingen II unterlag nach einem deutlichen 37:24-Hinspielsieg im Rückspiel dem Tabellenschlusslicht SG Maulburg/Steinen mit 27:28. Die Gäste führten nach acht Minuten mit zwei Treffern Unterschied und nahmen einen 13:12-Vorsprung mit in die Pause. Den Start in die zweite Hälfte verschlief Steißlingen völlig, und so führte Maulburg/Steinen in der 46. Minute mit 21:17. Die TuS-Reserve ließ aber nicht die Köpfe hängen und erkämpfte sich vier Minuten später den Ausgleich – ebenso nach dem 22:20 zwei Minuten später. Mit dem sicher geglaubten Unentschieden wurde es wegen des neuen Regelwerks aber nichts. Dieses besagt, dass eine Unsportlichkeit in den letzten 30 Sekunden nicht nur eine rote Karte, sondern auch einen Siebenmeter zur Folge hat. Diesen verwandelte die SG und konnte einen 28:27-Heimerfolg feiern. Steißlingen verpasste es, mit einer konzentrierteren Leistung im Angriff den Sack bereits früh zuzumachen. Das junge TuS-Team ist am Samstag zu Gast beim Südbadenliga-Absteiger Herbolzheim.

TuS Steißlingen II: Beetz, Maucher (Tor); Maier (7/2), Tassone (3), Hilpert (1), Sieck (2), Rothkirch (3), Lindner (2), Gattinger (1), Hautmann (1), Benzinger (3/2), Wiedemann (4 ).

TV Brombach

DJK Singen

25:30 (11:15)

Der Aufsteiger DJK Singen feierte im dritten Spiel des noch jungen Jahres 2017 den dritten Sieg. Dabei fehlten Trainer Jörg Zimmermann gleich acht Feldspieler und ihm stand kein gelernter Rechtsaußen zur Verfügung. Die dezimierten Gäste erwischten einen tollen Start (2:7). In der Folge bestimmte die DJK zwar das Spielgeschehen, machte aber zu viele einfache Fehler im Spielaufbau. Nach dem Seitenwechsel beim Stand von 11:15 bauten die Singener ihren Vorsprung binnen acht Minuten auf 13:20 aus. Die offensive Deckung der Gastgeber brachte dann zwar viel Unruhe, aber keine Wende im Spiel. Auch in der zweiten Hälfte kam Brombach maximal auf vier Tore heran, und die DJK feierte beim 25:30 mit ihren Fans den ersten und hochverdienten Auswärtssieg. Hatte der TV Brombach vor dem Spiel noch von einer vermeintlich leichten Aufgabe gesprochen, gratulierte der Trainer der Gastgeber den Hohentwielern nach Abpfiff zu einem verdienten Sieg. (jz)

DJK Singen: Merk, Weissenrieder (Tor); D. Achatz (8/2), Müller, Singh (2), Domin (2), Köszegi (3), Dreher (9/1), Hamed (3), Zacharias (1), S. Achatz (2).