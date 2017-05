Leichtathletik TV Konstanz triumphiert

Konstanzer Leichtathleten zeigen starke Leistungen bei Titelkämpfen in Balingen. Die U14 des TVK gewinnt die Badische Meisterschaft

Leichtathletik: Die Sprinter und Mittelstreckler von Jung (U16) bis Alt (Frauen/Männer) gingen in Balingen an den Start, um sich den Badischen oder Baden-Württembergischen Titel zu erkämpfen. Bei den Staffelmeisterschaften stand nicht die Leistung jedes Einzelnen im Vordergrund, die Athleten mussten gut als Team zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein.

Gestartet wurde mit den Kurzstrecken-Staffeln über 4x100m. Die Mädchen des TV Konstanz mit Annika Leube, Ella Schirm, Emilia Onea und Mona Ehrat liefen ein souveränes Rennen und verbesserten ihre Bestzeit um fast eineinhalb Sekunden auf 53,85 sec. Auch die Konstanzer Jungs in der Besetzung Till Rüdiger, Tim Montigny, Mattes Rüdiger und Nicolai Lutz konnten ihre Bestzeit um beinahe zwei Sekunden und blieben knapp unter 51 sec auf den 4x100m (50,98 sec).

Nachdem die 400m-Läufer und -Läuferinnen ihre Runde gedreht hatten, fiel der Startschuss für die abschließenden Langstreckenstaffeln. Die U16-Mädels Annika Leube, Eva-Lotta Kautz und Amelie Buchanan versuchten, das Beste aus sich rauszuholen und kamen mit einer Zeit von 8:13,31 min ins Ziel. Die Jungs hatten eine 200 Meter längere Strecke zu bewältigen. Auf den 3x1000m hatten David Wieland, Finn Bjarne Schmidt und Mattes Rüdiger mit den hohen Temperaturen zu kämpfen. Auch sie erreichten den zehnten Platz in einer Zeit von 9:48,04 min.

Am besten in Szene setzen konnten sich die U14-Mädchen des TV Konstanz. Nachdem Emilia Regenscheit die Staffel ins Rennen gebracht hatte und sich in der zweiten Runde der 800 Meter gut platzieren konnte, übergab sie das Staffelholz an Clara Holm. Auch sie lief ein tolles Rennen und reichte den Staffelstab an die Schlussläuferin Julia Schlien weiter. Zu Beginn ihres 800m-Laufs musste sie sich bemühen, von der Büchenbronnerin loszukommen, die ihnen den ersten Platz streitig gemacht hätte. Doch durch ihr couragiertes Rennen konnte sie den Vorsprung ausbauen und erreichte nach 7:51,67 min die Ziellinie deutlich vor ihr. Am Ende wurden die Konstanzer Mädchen mit dem vierten Platz in der BaWü-Wertung und dem Badischen Titel belohnt. Ein Erfolgserlebnis in der Leichtathletikkarriere der jungen Athletinnen. (mb)

Weitere Ergebnisse im Internet unter: