TV Güttingen und TV Überlingen  zwei Sieger vom See

In der heimischen Buchenseehalle überzeugt der TV Güttingen beim Landesliga-Wettkampf ebenso wie der TV Überlingen

Kunstturnen, Landesliga weiblich: Eine optimale Punktausbeute sicherten sich der Gastgeber TV Güttingen und der TV Überlingen in der dritten Runde der Landesliga im Kunstturnen. Beide Mannschaften mussten gegen den TV Wiesental und den TV Bühl antreten, nicht jedoch gegeneinander. Diese Aufgabe wurde von beiden Teams souverän gelöst. Überlingen (134,30 Punkte) und Güttingen (131,60 Punkte) konnten ihre Gegner auf die hinteren Plätze verweisen. Beide Bodensee-Mannschaften konnten somit vier Gerätepunkte auf ihrem Konto verbuchen. Für Güttingen turnten in einer gut besuchten Buchenseehalle und zum ersten Mal dieses Jahr in kompletter Besetzung Caroline Fallert, Felicitas Fallert, Desiree Roth, Rebecca Braun, Hannah Höß, Elisa Munjak, Anja Schulz und Nina Cabalzar. Die Gastgeber konnten die meisten Punkte am Sprung sammeln, den man in der Mannschaftswertung ganz klar für sich entscheiden konnte. Die Tageshöchstwertung aller Geräte erreichte hier Felicitas Fallert mit 12,9 Punkten. Hervorzuheben sind auch noch die beiden sehr gelungenen Bodenübungen von Desiree Roth (12,2) und Nina Cabalzar (12,3).

Der TV Überlingen mit Stella Lentz, Johanna Martin, Chiara Hummel, Sarah Burger, Nicole Miller, Aleyna Ünal und Alessandra Tschaut hatte seine Glanzpunkte am Barren und Boden. Mit hochwertigen und schönen Übungen konnten die Überlingerinnen vor allem am Boden viele Punkte gutmachen. Am Barren erreichten Chiara Hummel mit 10,40 Punkten und am Boden Johanna Martin mit 12,85 Punkten die höchsten Wertungen.

In der Landesligatabelle führt der TV Güttingen. Der TV Überlingen konnte sich auf den zweiten Platz verbessern. Es folgen TV Wiesental, TSG Seckenheim, AG Unteres Hanauerland, TV Schiltach und TV Mannheim-Waldhof. Schlusslicht ist der TV Bühl.

Am Samstag findet um 14 Uhr der Rückkampf aller acht Mannschaften in der Burgbergturnhalle Überlingen statt. Die Turnerinnen aus Güttingen und Überlingen haben mit dieser Ausgangslage sehr gute Chancen auf den Direktaufstieg oder die Relegation in die Verbandsliga. (mf)