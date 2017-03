TV Ehingen schafft Revanche

TV Ehingen setzt sich im umkämpften Hegau-Derby in der Handball-Landesliga mit 33:30 gegen DJK Singen durch

Handball, Landesliga

TV Ehingen

DJK Singen

33:30 (16:14)

Es war der erwartete Derby-Kracher in der Eugen-Schädler-Halle. Ehingen trat erstmals seit langem wieder mit Mirko Ilgenstein an, und mit Julian Küchler und David Martin erhielten zwei Nachwuchsspieler die Möglichkeit, sich erste Sporen zu verdienen. Die Singener erwischten den besseren Start und konnten in der Anfangsphase das Spiel kontrollieren (8:10, 16.). Erst dann erwachte der TV Ehingen aus seiner Lethargie und begann mit druckvollerem Angriffsspiel den Gästen Paroli zu bieten. Das Spiel wurde gedreht (11:10, 22.) und nun war es ein richtiger Derby-Fight. Mit harter Abwehrarbeit auf beiden Seiten wurde den Angreifern das Leben schwer gemacht. Es blieb aber alles in einem fairen Rahmen. Im weiteren Verlauf konnten die Singener zwar in der 27. Minute nochmals die Führung an sich ziehen (13:14), doch Ehingen, angeführt von einem überragend aufgelegten Flaviu Gaie, zog bis zur Halbzeitsirene auf 16:14 davon.

Nach Wiederanpfiff erwischten wiederum die Gäste den besseren Start und glichen zum 16:16 aus. Dass es aber in der zweiten Halbzeit nicht mehr zu einer Führung reichte, lag an der guten Abwehrarbeit der Ehinger Akteure und dem effektiven Angriffsspiel. Singen steckte dennoch nicht auf und versuchte an Ehingen dranzubleiben. Eine kleine Vorentscheidung fiel allerdings durch den Treffer von Sebastian Achatz in der 43. Minute zum 23:21. Drei Treffer des überragenden Flaviu Gaie sorgten für ein 26:21 und brachten Ehingen so komfortabel in Front. Diesem Rückstand liefen die Singener nun hinterher. Ehingen hatte nun leichtes Spiel und verwaltete den Vorsprung. Mirko Ilgenstein hatte mit seinen sechs Treffern enormen Anteil am Sieg und Julian Küchler krönte seine gute Leistung im Aufbauspiel mit seinem ersten Treffer. Mit 33:30 nahm Ehingen Revanche für die Hinspielniederlage, sicherte sich den zweiten Derbysieg und ist nun seit sieben Spielen ungeschlagen. (js)

TV Ehingen: Beck, Kiyici (Tor); Jäger, M. Merk (4), Dannenmayer (3), Schädler (1), Galic (5), Stodtko (3), Gaie (10/7), Ilgenstein (6), Martin, Küchler (1), Stengele, Güntert. DJK Singen: S. Merk, Weißenrieder (Tor); Bartels, Müller, Köszegi (5), Stubbe, Singh (1), Domin (1), Dreher (6), Weitz, Zacharias (1), S. Achatz (6), Stehle (1), D. Achatz (9).