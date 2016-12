TV Bohlingen verbessert sich trotz Niederlage auf Rang drei

Der TV Bohlingen unterliegt dem USC Freiburg mit 2:3, klettert in der Tabelle der Volleyball-Oberliga dennoch auf den dritten Platz.

Volleyball, Oberliga Frauen

SV Bohlingen

USC Freiburg

2:3

Der Punkt bei der 2:3 (25:20, 27:25, 18:25, 16:25, 12:15)-Niederlage gegen den USC Freiburg hat den Oberliga-Volleyballerinnen des TV Bohlingen gereicht, um sich in der Tabelle auf den dritten Platz vorzuschieben. Dennoch waren die Erwartungen nach einer 2:0-Satzführung gegen die Gäste aus dem Breisgau sicherlich höher.

Die Gastgeberinnen starteten recht gut in den ersten Satz. Sie erarbeiteten sich gleich einen passablen Sechs-Punkte-Vorsprung, der für einen 25:20-Satzgewinn reichte. Sandra Maier, die zum ersten Mal als alleinige Zuspielerin im Einsatz war, hielt den Anforderungen stand und machte einen guten Job. Freiburg erhöhte in den darauffolgenden Sätzen den Druck. Der zweite Durchgang ging nur knapp mit 27:25 an die Gastgeberinnen.

Bei Bohlingen lief dann im dritten und vierten Satz nicht mehr viel zusammen. Zu viele Abstimmungsfehler, Ungenauigkeiten und auch die fehlende Wirkung im Aufschlag und im Angriff spielte den Freiburgerinnen in die Karten, die nun auch immer öfters die langen Ballwechsel für sich entscheiden konnten. Somit musste nach einem 25:18- und 25:16-Satzausgleich der Tiebreak die Entscheidung bringen. Bohlingen startete gut in den fünften Satz und konnte sich mit einer 5:1-Führung wieder Hoffnung auf zwei Punkte machen. Aber wie schon in den Sätzen zuvor riss erneut der Faden. Freiburg führte mit 13:6, als Aileen Müller mit einer beherzten Aufschlagserie den TVB bis auf zwei Punkt heranbrachte. Trotz aller Anfeuerungsversuche aus den eigenen Reihen und von den Fans auf den Rängen wollte es nicht gelingen, die gut spielenden Breisgauerinnen zu besiegen. Somit musste sich Bohlingen geschlagen geben, konnte sich aber in der Tabelle um einen Platz verbessern.

„Es braucht sicherlich noch das eine oder andere Spiel, bis sich das Team auf die neuen Gegebenheiten eingestellt hat. Vielleicht waren es aber auch an diesem Spieltag insgesamt zu viele Wechsel. Dennoch kann man auf die bisherige Bilanz sehr stolz sein“, sagte der Bohlinger Trainer Karl Laber. (kl)

TV Bohlingen: Gonser, Günzel, Hummel, K. Maier, S. Maier, A. Müller, C. Müller, Nock, Rothenbacher, Schuhwerk.