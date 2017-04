Tischtennis TTC Beuren holt wichtigen Sieg

Im letzten Heimspiel ist dem TTC Beuren an der Aach ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Verbandsliga gelungen. Durch den 9:6-Erfolg gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach kann das Team um Kapitän Nils Olma nicht mehr direkt absteigen.

Im engen Abstiegskampf zählt in dieser Saison jeder Punkt, wenn nicht am Ende sogar das bessere Spielverhältnis. Umso bedeutender war die Wiederholung des Punktgewinns aus der Vorrunde gegen die Schwarzwälder aus Furtwangen/Schönenbach. Der Tabellendritte nach der ersten Halbrunde glänzt besonders durch sein starkes vorderes Paarkreuz mit den Brüdern Jochen und Stefan Burt, mit der Folge, dass ein starkes mittleres und hinteres Paarkreuz für einen Erfolg gegen dieses Team von hoher Bedeutung sind.

Der Start in den Doppeln verlief wie erhofft mit einer 2:1-Führung für die Hegauer. Zudem unterlag Rudi Stumper im Einzel gegen Stefan Burt mit 9:11 im Entscheidungssatz. Nun folgten durch zwei zuverlässige Paarkreuze der Gastgeber vier Siege in Folge und damit die 6:3-Führung nach dem ersten Einzeldurchgang. Wie in der Vorrunde ging es auch in der Rückrunde für Rudi Stumper in den Entscheidungssatz gegen Spitzenspieler Jochen Burt. Abermals mit dem besseren Ende für die Schwarzwälder, erneut mit 9:11. Doch noch immer lag die Mannschaft aus Beuren vorn. Eine weitere Fünfsatzniederlage ließ den Gegner zwar zum 6:6 ausgleichen, es war allerdings der letzte Punkt der Gäste in dieser Begegnung. Drei finale Punkte brachten dem TTC Beuren den 9:6-Erfolg und zwei ganz wichtige Punkte im spannenden Kampf um den Klassenerhalt. Die Punkte für Beuren holten das Doppel Stumper/Dannegger und Olma/Klemens, sowie in den Einzeln Jonas Dietrich, Nils Olma (2), Jan-Philip Dannegger (2) und Stefan Klemens (2). (jd)