TTC Beuren feiert ersten Auswärtssieg in der Tischtennis-Verbandsliga

Die Männer des TTC Beuren feiern den ersten Auswärtssieg in der Verbandsligageschichte, die Frauen verlieren beim Tabellenzweiten TTC Gamshurst.

Tischtennis, Verbandsliga

TTC Weisweil

TTC Beuren a.d. Aach

6:9

Ein Spiel in der Fremde, bei einem Gegner, gegen den in der Vorrunde bereits zu Hause verloren wurde und der im Gegensatz zum Hinspiel nahezu in Bestbesetzung antritt: nicht gerade die besten Voraussetzungen für den ersten Auswärtssieg der laufenden Saison. Und mit zwei verlorenen Eingangsdoppeln und einem 1:3-Rückstand begann das Spiel beim TTC Weisweil alles andere als aussichtsreich für den TTC Beuren an der Aach. Mit viel Routine und starken Nerven läutete die Nummer eins der Hegauer, Rudi Stumper, nach 0:2-Satzrückstand die frühe Wende im Spiel ein, wodurch das Gästeteam nach dem ersten Einzeldurchgang mit 5:4 in Führung lag. Das starke vordere Paarkreuz punktete nun zwar doppelt, allerdings auch zuletzt aus Sicht der Breisgauer. Mit vier Siegen in Folge sicherten sich die Gäste den ersten Auswärtssieg in der Verbandsligageschichte des TTC Beuren. Für die Mannschaft waren das Doppel Olma/Klemens und in den Einzeln Rudi Stumper, Jonas Dietrich, Nils Olma (2), Jan-Philip Dannegger (2) und Stefan Klemens (2) erfolgreich. (jd)

Verbandsliga, Frauen

TTC Gamshurst

TTC Beuren a.d. Aach

8:2

Die Verbandsligafrauen des TTC Beuren waren zu Gast beim Tabellenzweiten TTC Gamshurst. Die favorisierten Gastgeberinnen aus dem Nordschwarzwald zeigten allerdings, ähnlich wie in der Hinrunde, keinerlei Schwächen, und so mussten die Hegauerinnen sich mit einer deutlichen 2:8-Niederlage geschlagen geben. Lediglich der Spitzenspielerin Sarah Hafner gelang es, zwei Punkte für die Mannschaft zu erspielen.Der TTC Beuren belegt derzeit zwar den guten sechsten Platz in der Verbandsligatabelle, aber bereits das nächste Doppelspielwochenende mit den Begegnungen gegen den Tabellenvierten TTC Iffezheim und den Verfolger TTF Stühlingen könnte richtungsweisend für den weiteren Verlauf der ersten Verbandsligasaison der jungen Beurener Mannschaft werden. (sd)