TSV Mimmenhausen verliert Topspiel

Im Spitzenspiel hat der SSC Karlsruhe den ärgsten Verfolger TSV Mimmenhausen mit 3:1 besiegt und sich damit vor dem letzten Spiel den Aufstieg in die 2. Bundesliga gesichert. Von Saisonbeginn an auf dem ersten Tabellenplatz, haben die Karlsruher damit einen Start-Ziel-Sieg hingelegt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Volleyball, 3. Liga Süd

SSC Karlsruhe

TSV Mimmenhausen

3:1

Dabei sah es für den SSC zu Beginn nicht gut aus. Die Gäste um Ex-Nationalspieler und Spielertrainer Christian Pampel waren hoch motiviert und holten sich mit sicherem Aufschlagspiel den ersten Satz mit 25:19 gegen nervös aufspielende Karlsruher. Auch im zweiten Satz lagen die Gäste vorne. Nach dem 22:22-Ausgleich trumpfte der designierte Aufsteiger weiter auf und siegte mit 25:23. „Die Jungs waren auf einmal nicht mehr da“, sagte Christian Pampel über die mentale Einstellung seiner Spieler in dieser Phase. Im dritten Durchgang lagen sie 7:14 hinten und konnten den Rückstand nicht mehr aufholen – 25:20. Im folgenden Satz war der TSV wieder in der Spur und lag 14:10 vorn. Aber beim SSC funktionierte der Block besser. Mimmenhausen konnte den Druck nicht erhöhen, die Fehler summierten sich. Nach großem Kampf auf beiden Seiten ging der letzte Satz mit 25:19 und damit das Aufstiegsrecht an den SSC Karlsruhe.

„Beide Mannschaften haben auf hohem Niveau gespielt. Unsere sehr gute Leistung aus der Anfangsphase konnte wir nicht durchziehen. Wenn die knappen Punkte an uns gegangen wären, hätten wir Karlsruhe geknackt“, analysierte Pampel nach dem Spiel. (tav)

TSV Mimmenhausen: Bay, Pilihaci, Pampel, T. Diwersy, Schrempp, Streibl, Wolters, Le. Diwersy, Birkenberg, Lu. Diwersy, Hüther, Ott.